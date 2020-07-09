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Если бы Динамо забило второй мяч, я бы так не расстроился. Максимов о финале Кубка Украины

Кубок Украины
(2 голосов)

А здесь - пенальти

Если бы Динамо забило второй мяч, я бы так не расстроился. Максимов о финале Кубка Украины
Новина українською

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал поражение своей команды в финале Кубка Украины-2019/2020. Основное время закончилось вничью 1:1, как и два экстра-тайма. А в серии пенальти победили киевляне.

Итог встречи прокомментировал наставник "Ворсклы" Юрий Максимов.

Честно говоря, мне жаль ребят. Не пожелал бы никому оказаться в такой ситуации.

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Понятно, что "Динамо" было сильнее. Если бы "бело-синие" забили второй мяч, я бы не так расстроился.

А пенальти - это лотерея, в которой обидно проигрывать. Все старались, бились, за что я благодарю своих подопечных, однако удача была не на нашей стороне.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Кубок Украины Динамо (Киев) пенальти
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Источник:
УАФ

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Комментарии (10)
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НеШахтьор (Донецьк)
09.07.2020 в 09:06
"Если бы Динамо забило второй мяч" - забили, але курка його не зарахувала
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0
-2
avatar
Мангол (Sumy)
09.07.2020 в 08:48
один вопрос - почему не выпустил Исенка?
Ответить
0
-2
Primeval (Одесса)
09.07.2020 в 08:53
Потому что в доп время полевой игрок попросил замену, получил травму, пацан то начинал разминку как раз
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+2
0
Термит (Киев)
09.07.2020 в 08:58
Вильевич скорее всего был прав, что его не выпустил. В полуфинале он него ничего не ждали, вот и получился такой эффект. А сейчас все бы на него смотрели чуть ли не как на Спасителя. И если бы пацан облажался - заклеймили бы. Все кто еще 2 недели назад пели дифирамбы, все бы гавкали, что подвел команду. Очень ответственный и взрослый поступок со стороны Максимова.
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+2
0
Hanter44 (Baburka)
09.07.2020 в 08:23
Спасибо за игру.Вы молодцы.А победы....Они к вам обязательно прийдут.
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+2
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
09.07.2020 в 08:16
А Динамо його й забило, тільки корабельна сосна не зарахувала. На 70й.
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+4
-2
Hanter44 (Baburka)
09.07.2020 в 08:24
Все знают: Если человек идиот,то это надолго!
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+2
-6
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.07.2020 в 08:35
Самокритично
+3
0
Hanter44 (Baburka)
09.07.2020 в 08:58
Дворняжка под кустик пописяла.Так На всякий случай.
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+1
-4
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
09.07.2020 в 09:10
Скорее бы школы открыли, чтоб дети вместо комментов делом занимались
0
0


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