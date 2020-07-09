Если бы Динамо забило второй мяч, я бы так не расстроился. Максимов о финале Кубка Украины

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал поражение своей команды в финале Кубка Украины-2019/2020. Основное время закончилось вничью 1:1, как и два экстра-тайма. А в серии пенальти победили киевляне.

Итог встречи прокомментировал наставник "Ворсклы" Юрий Максимов.

Честно говоря, мне жаль ребят. Не пожелал бы никому оказаться в такой ситуации.

Понятно, что "Динамо" было сильнее. Если бы "бело-синие" забили второй мяч, я бы не так расстроился.

А пенальти - это лотерея, в которой обидно проигрывать. Все старались, бились, за что я благодарю своих подопечных, однако удача была не на нашей стороне.