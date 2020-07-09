Юрий Максимов объяснил, почему в финале Кубка Украины не сыграл Павел Исенко

Резник - отстоял вчера великолепно. Вытащил, все что мог и не мог. Отличная игра. Дело не в фарте. Деревянный Баенко всадил в район табло- кто виноват?! А вратарь у Ворсклы вчера сыграл выше всяких похвал. Точки бились - без вариантов. когда Сапай не забил и стоял вопрос вылета - Резник из угла вытащил мёртвый мяч. Но потом все «решил» Баенко...