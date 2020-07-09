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Юрий Максимов объяснил, почему в финале Кубка Украины не сыграл Павел Исенко

Кубок Украины
(4 голосов)

"Супер саб" полуфинала

Юрий Максимов объяснил, почему в финале Кубка Украины не сыграл Павел Исенко
Новина українською

После поражения "Ворсклы" в финале Кубка Украины в серии пенальти (7:8) главного тренера команды Юрия Максимова спросили, почему он, несмотря на свое обещание, не выпустил на поле 16-летнего мастера 11-метровых Павла Исенко.

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Оставалось 10 минут до конца матча. [Руслан] Степанюк попросил замену, поэтому мы выпустили Баенко.

Выпустили на поле защитника, хотя могли заменить еще и вратаря. Но оставалось время, неизвестно, как бы Исенко вошел в игру. Резник стоял нормально, поэтому мы не хотели его менять.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Динамо (Киев) Владимир Баенко Дмитрий Резник Павел Исенко
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Источник:
УАФ

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Комментарии (8)
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alex.belogubko (одесса)
09.07.2020 в 11:37
полностью ошибка Максимова --кто не рискует тот в заднице
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+1
-1
Просто Квашин (Харьков)
09.07.2020 в 11:25
Вся мразь, которая троллила ДИНАМО, сейчас захлебывается своей блевотиной после победы ДИНАМО...
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+1
-1
avatar
Maldini (Киев)
09.07.2020 в 10:19
Это не убедительная победа киевлян!!!В ЛЕ их разнесут в пух и прах!Жаль команду Юрия Максимова,удачи ей в будущем!Киевлянам БОЛЕЕ убедительных ПОБЕД,а как по-другому???
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+2
-2
Матч Футболович
09.07.2020 в 09:46
Резник - отстоял вчера великолепно. Вытащил, все что мог и не мог. Отличная игра. Дело не в фарте. Деревянный Баенко всадил в район табло- кто виноват?! А вратарь у Ворсклы вчера сыграл выше всяких похвал. Точки бились - без вариантов. когда Сапай не забил и стоял вопрос вылета - Резник из угла вытащил мёртвый мяч. Но потом все «решил» Баенко...
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+6
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.07.2020 в 10:04
Баенко и с фармом в полуфинале точку послематчевую не забил. Пороблено, чи що?
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+1
-1
alex 66 (Кременчуг)
09.07.2020 в 12:25
Я думаю при таких пробитиях у Исенко шансов не было и то, что потянул Резник не факт, что взял бы Исенко. А вообще Резник был на кураже и менять смысла не было, тем более кончились замены.
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simargl (Чернигов)
09.07.2020 в 09:32
Обманул парня фартового и удача отвернулась от Ворсклы и Максимова. Нельзя бросаться словами , особенно в таком тонком деле .
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+1
-2
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knmua(Киев) (Киев)
09.07.2020 в 09:46
Это был тактический ход, уверен, что ДК подробно изучило серию пенальти Исенко и готовились к этому воротнику, в полуфинале сработала замена и тут сработала наоборот, Резник свой пенальти взял, но забивать нужно!!! Если не попадаешь в створ, забить шансов НЕТ, даже ошибка вратаря не поможет)))
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+3
-1


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