Кубок Украины
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Юрий Максимов объяснил, почему в финале Кубка Украины не сыграл Павел Исенко
"Супер саб" полуфинала
После поражения "Ворсклы" в финале Кубка Украины в серии пенальти (7:8) главного тренера команды Юрия Максимова спросили, почему он, несмотря на свое обещание, не выпустил на поле 16-летнего мастера 11-метровых Павла Исенко.
Оставалось 10 минут до конца матча. [Руслан] Степанюк попросил замену, поэтому мы выпустили Баенко.
Выпустили на поле защитника, хотя могли заменить еще и вратаря. Но оставалось время, неизвестно, как бы Исенко вошел в игру. Резник стоял нормально, поэтому мы не хотели его менять.
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Источник:УАФ
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Комментарии (8)
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alex.belogubko (одесса)
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Просто Квашин (Харьков)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
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alex 66 (Кременчуг)
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simargl (Чернигов)
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knmua(Киев) (Киев)
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