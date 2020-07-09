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За 3 дня до игры договорились, что будем как глухонемые. Вербич рассказал о спорном моменте

Кубок Украины
(4 голосов)

С незасчитанным голом

За 3 дня до игры договорились, что будем как глухонемые. Вербич рассказал о спорном моменте
Новина українською

Центрфорвард "Динамо" в финале Кубка Украины с "Ворсклой" словенец Беньямин Вербич отметился голом в первом тайме.

Во второй половине встречи он принял участие в еще одном моменте, в котором "бело-синие" забили - но арбитр матча Екатерина Монзуль тот гол не засчитала.

- Впервые в сезоне я играл на позиции центрфорварда с первых минут. Я знал, что у меня будут моменты. Момент был сразу после пропущенного мяча. Я не реализовал его, но знал, что должен забить. И все-таки забил. Карлос [де Пена] хорошо сбросил мяч в прыжке, я взял инициативу на себя и забил. Слава Богу, что уже в первом тайме мы сравняли счет.

- Еще один твой чистый гол не засчитали...

- Гол забил Шепелев. Я в момент паса был вне игры, а Шепелев не был. Поэтому я говорил арбитрам, что это я был вне игры. Не знаю, какая там была ситуация. Но получилось, что гол не засчитали.

- Ты сегодня много говорил с арбитром. Любишь с ними пообщаться?

- Поверьте, за три дня до игры мы договорились, что будем как глухонемые, что никто не будет ничего говорить арбитру. Я в первом тайме очень старался. Но бывают моменты, когда ты знаешь, что ничего не нарушал, и решение арбитра несправедливо. И уже через нервы начинаешь спорить. Я извиняюсь за свою реакцию на некоторые решения. Это все эмоции.

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- Ты первым бил пенальти, взял на себя ответственность ...Чувствовал давление?

- Да, особенно после того как игрок "Ворсклы" забил в "девятку". Подумал тогда, что я должен тоже забить. Я вызвался бить первым, потому что был уверен в себе. И пробил хорошо. Но после удара почувствовал боль в ноге. Но главное, что забил.

- Для тебя это первый Кубок Украины с "Динамо", новое достижение. Важное в твоей карьере?

- Да, добавил этот трофей к двум Суперкубкам. Я подписывал контракт с "Динамо»" именно для того, чтобы быть лучшим в Украине, завоевывать трофеи. Очень хочется, чтобы и в чемпионате была интрига. Мы очень рады завоеванию Кубка. Это важно и для наших болельщиков. Жаль, что сегодняшний финальный матч состоялся при пустых трибунах. В первую очередь, этот трофей мы завоевали для них. Этот сезон выдался очень тяжелым. Сегодня мы очень старались и играли с сердцем, чтобы выиграть этот матч.

- Тем не менее, расслабляться еще рано, ведь впереди борьба за зону Лиги чемпионов...

- Да, расслабляться нельзя, потому что нам осталось провести еще три финала - с "Александрией", "Зарей" и "Колосом". Мы знаем, что все команды, которые попали в топ-6, играют в хороший футбол. С одним из этих соперников не будет легко. Сейчас все мысли о выезде в Александрию. Нельзя расслабляться, нельзя сейчас праздновать получение этого трофея, потому что следующая игра очень скоро.

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В статье: Ворскла (Полтава) Кубок Украины Динамо (Киев) Владимир Шепелев Екатерина Монзуль Беньямин Вербич Карлос де Пена
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Источник:
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Комментарии (5)
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alex 66 (Кременчуг)
09.07.2020 в 12:20
Мое мнение совпало с Катей, Вербич активно участвовал в эпизоде, а по сему и не защитан гол Шепелева, остановись и все было бы гуд.
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simargl (Чернигов)
09.07.2020 в 10:43
Ох и любит он с Катериной пообщаться ))) ... он ей улыбочку , она ему карточку ... любовь )))
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Serega1111 (Киев)
09.07.2020 в 11:21
Это точно - бывает целый тайм ходит за ней и что- то рассказывает. Я так считаю - поведи в ресторан, накорми, повези в такси и там хоть целый вечер рассказывай, а на поле играть в футбол надо
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
09.07.2020 в 11:57
Вербич хоть с женщиной, а кроты всей командой обычно за мужиками со свистком бегают :)
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Serega1111 (Киев)
09.07.2020 в 09:41
Вот это правильно! На поле играть надо, а не балаболить всю дорогу
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