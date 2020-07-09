Кубок Украины
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Танцы Шабанова, бело-синее конфетти и радость Михайличенко - как награждали Динамо
Обладатели Кубка Украины сезона 2019/2020
Киевское "Динамо" под руководством Алексея Михайличенко получило первый трофей.
Во время церемонии награждения команда получила медали, взошла на пьедестал, а Сергей Сидорчук, который был в конце делегации "бело-синих", получил от президента УАФ Андрея Павелко Кубок и первым поднял его над головой.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (4)
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alex.belogubko (одесса)
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alktus (Хмельницкий)
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Maldini (Киев)
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Просто Квашин (Харьков)
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