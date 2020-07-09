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Танцы Шабанова, бело-синее конфетти и радость Михайличенко - как награждали Динамо

Кубок Украины
(5 голосов)

Обладатели Кубка Украины сезона 2019/2020

Танцы Шабанова, бело-синее конфетти и радость Михайличенко - как награждали Динамо
Новина українською

Киевское "Динамо" под руководством Алексея Михайличенко получило первый трофей.

Во время церемонии награждения команда получила медали, взошла на пьедестал, а Сергей Сидорчук, который был в конце делегации "бело-синих", получил от президента УАФ Андрея Павелко Кубок и первым поднял его над головой.

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В статье: Алексей Михайличенко Кубок Украины Андрей Павелко Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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alex.belogubko (одесса)
09.07.2020 в 11:45
так КУ не выигрывают позор Суркиснятам --в игре надо было забивать а не в лотареи ---Максимов сам угробил ВП
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0
-1
alktus (Хмельницкий)
09.07.2020 в 11:58
Справедливости ради следует не забывать что в игре они забили чистый гол который в очередной раз был отменён Катькой.P.S. Игра забывается, результат остаётся
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0
0
avatar
Maldini (Киев)
09.07.2020 в 10:24
Судя по фото Михайленко,и особенно,Сидорчук,шли на награждение.как на эшафот?!В ЛЕ динамовцы вылетят, как пробки, и стыдно будет перед болельщиками!Этот не Динамо-это пародия на Динамо Михайличенко?!
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+2
0
Просто Квашин (Харьков)
09.07.2020 в 11:29
Тебе какая разница куесос-беженец... Болей за свой горловский "Пердопхай"....
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0
-1


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