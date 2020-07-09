Танцы Шабанова, бело-синее конфетти и радость Михайличенко - как награждали Динамо

Киевское "Динамо" под руководством Алексея Михайличенко получило первый трофей.

Во время церемонии награждения команда получила медали, взошла на пьедестал, а Сергей Сидорчук, который был в конце делегации "бело-синих", получил от президента УАФ Андрея Павелко Кубок и первым поднял его над головой.