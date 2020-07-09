Вторая игра - а уже с Кубком! Георгий Бущан травил молодого защитника Динамо

Молодой защитник Александр Сирота провел лишь вторую игру за первую команду "Динамо", а уже завоевал первый "взрослый" трофей в карьере. После игры футболист поделился своими эмоциями.

- Ты не так давно дебютировал в основном составе, а уже есть трофей в коллекции...

- Как сказал Жора Бущан, "вторая игра - а уже с Кубком" (улыбается). Конечно, доволен очень, что так сложилось. Огромное спасибо тренерам, которые доверяют мне место в составе. Теперь все зависит от меня, и я буду пытаться доказывать, что не хуже, а возможно, в чем-то и лучше конкурентов за место в составе.

- Что было в раздевалке? Как праздновали победу?

- Все праздновали, фотографировались. Только положительные эмоции в такие моменты.

- Игра забрала много сил - как физических, так и эмоциональных?

- Да, это мои первые 120 минут. "Ворскла" - очень хороший соперник, мы это все увидели. Понимали, что они тянут к пенальти, правда, никак не удавалось забить им из игры. Но ничего, выиграли в серии пенальти, тоже хорошо.

- В конце игры уже настраивались морально на серию пенальти?

- Да, уже понимали, что будем определять победителя в послематчевой серии. Думаю, и тренеры делали замены, учитывая это.

- Ты готов был бить?

- Мы с Шабановым решали, кто пойдет бить. В итоге пробил Артем - и принес нам победу.

- "Ворскла" много проблем создала?

- Не сказал бы, что много, но у них было несколько неплохих моментов. В общем, финал получился хорошим.

- Праздновать некогда - за несколько дней следующая игра...

- Да, тренировка, восстановление - и готовимся на важные три заключительные игры в сезоне.