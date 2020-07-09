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Вторая игра - а уже с Кубком! Георгий Бущан травил молодого защитника Динамо
После получения первого трофея
Молодой защитник Александр Сирота провел лишь вторую игру за первую команду "Динамо", а уже завоевал первый "взрослый" трофей в карьере. После игры футболист поделился своими эмоциями.
- Ты не так давно дебютировал в основном составе, а уже есть трофей в коллекции...
- Как сказал Жора Бущан, "вторая игра - а уже с Кубком" (улыбается). Конечно, доволен очень, что так сложилось. Огромное спасибо тренерам, которые доверяют мне место в составе. Теперь все зависит от меня, и я буду пытаться доказывать, что не хуже, а возможно, в чем-то и лучше конкурентов за место в составе.
- Что было в раздевалке? Как праздновали победу?
- Все праздновали, фотографировались. Только положительные эмоции в такие моменты.
- Игра забрала много сил - как физических, так и эмоциональных?
- Да, это мои первые 120 минут. "Ворскла" - очень хороший соперник, мы это все увидели. Понимали, что они тянут к пенальти, правда, никак не удавалось забить им из игры. Но ничего, выиграли в серии пенальти, тоже хорошо.
- В конце игры уже настраивались морально на серию пенальти?
- Да, уже понимали, что будем определять победителя в послематчевой серии. Думаю, и тренеры делали замены, учитывая это.
- Ты готов был бить?
- Мы с Шабановым решали, кто пойдет бить. В итоге пробил Артем - и принес нам победу.
- "Ворскла" много проблем создала?
- Не сказал бы, что много, но у них было несколько неплохих моментов. В общем, финал получился хорошим.
- Праздновать некогда - за несколько дней следующая игра...
- Да, тренировка, восстановление - и готовимся на важные три заключительные игры в сезоне.
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