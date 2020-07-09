Николай Шапаренко: Надо отдать должное Ворскле

Центральный атакующий полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко прокомментировал завоевание Кубка Украины в финальном матче с "Ворсклой" (1:1 в игре и 8:7 в серии пенальти).

Очень непростая игра, но мы справились. Должны были обыгрывать "Ворсклу" в основное время. Хорошо, что так сложилось - удачно пробили пенальти и завоевали Кубок.

Николай признал, что немного волновался, однако заметил, что переживали все, ведь это был финальный матч.

"Ворскла" хорошо играла, хочу отдать им должное. Но мы были сильнее - победа за нами.

Вся команда справилась с волнением [в серии пенальти]. Хочу поблагодарить всех за то, что удачно били. Георгий Бущан очень хорошо сыграл и принес команде победу.

Очень счастлив выиграть с любимым клубом этот трофей и будем радовать болельщиков в будущем.