Пауза в 17 лет. Уникальное достижение Михайличенко и другие тренерские факты Кубка Украины

8 июля завершился 29-й разыграл Кубка Украины по футболу. 12-й раз трофей выиграло киевское "Динамо". Таким образом столичный клуб сократил отставание от "Шахтера", который имеет в своей коллекции 13 Кубков.

Интересно, что для Алексея Михайличенко - это второй завоеванный Кубок Украины в качестве тренера. При этом пауза между победами составила 17 лет. В прошлый раз Алексей Александрович привел "Динамо" к триумфу в 2003-м. До него своеобразный рекорд принадлежал Йожефу Сабо. Он побеждал в Кубке в 1996-м, а затем - в 2005-м, то есть с интервалом в девять лет. Немалый перерыв был и у Виктора Прокопенко, при этом у него есть другое достижение - он выигрывал в турнире с различными командами - в 1992-м и 1994-м с "Черноморцем", а в 2001-м с "Шахтером".

Хотя Виктору Евгеньевичу можно засчитать и победу в сезоне 2003/04 - тогда в финале рядом с ним уже был Мирча Луческу, но румынский специалист полноценно приступил к исполнению своих обязанностей в следующем сезоне.

Если сезон 2003/04 все же засчитать в статистику Мистера, то у него будет шесть Кубков. Его доминирование растянулось на 12 лет - с 2004-го по 2016-й. С 2011-го по 2013 его команда трижды подряд побеждала в турнире. Аналогичная серия удавалась Валерию Лобановскому (1998-2000) и Паулу Фонсеке (2017-2019).

В общем Кубок Украины выигрывали 14 тренеров:

Мирча Луческу ("Шахтер") - 6 *

Виктор Прокопенко ("Черноморец", "Шахтер") - 4 *

Валерий Лобановский ("Динамо") - 3

Паулу Фонсека ("Шахтер") - 3

Алексей Михайличенко ("Динамо") - 2

Анатолий Демьяненко ("Динамо") - 2

Йожеф Сабо ("Динамо") - 2

Сергей Ребров ("Динамо") - 2

Михаил Фоменко ("Динамо") - 1

Владимир Сальков ("Шахтер") - 1

Валерий Яремченко ("Шахтер") - 1

Невио Скала ("Шахтер") - 1

Николай Павлов ("Ворскла") - 1

Сергей Пучков ("Таврия") - 1

* - В финале 2003/04 Мирча Луческу и Виктор Прокопенко вместе руководили "Шахтером" в матче против "Днепра".