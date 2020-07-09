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Пауза в 17 лет. Уникальное достижение Михайличенко и другие тренерские факты Кубка Украины

Кубок Украины
(1 голосов)

До Мирчи Луческу тренеру Динамо еще очень далеко

Пауза в 17 лет. Уникальное достижение Михайличенко и другие тренерские факты Кубка Украины
Новина українською

8 июля завершился 29-й разыграл Кубка Украины по футболу. 12-й раз трофей выиграло киевское "Динамо". Таким образом столичный клуб сократил отставание от "Шахтера", который имеет в своей коллекции 13 Кубков.

Интересно, что для Алексея Михайличенко - это второй завоеванный Кубок Украины в качестве тренера. При этом пауза между победами составила 17 лет. В прошлый раз Алексей Александрович привел "Динамо" к триумфу в 2003-м. До него своеобразный рекорд принадлежал Йожефу Сабо. Он побеждал в Кубке в 1996-м, а затем - в 2005-м, то есть с интервалом в девять лет. Немалый перерыв был и у Виктора Прокопенко, при этом у него есть другое достижение - он выигрывал в турнире с различными командами - в 1992-м и 1994-м с "Черноморцем", а в 2001-м с "Шахтером".

Хотя Виктору Евгеньевичу можно засчитать и победу в сезоне 2003/04 - тогда в финале рядом с ним уже был Мирча Луческу, но румынский специалист полноценно приступил к исполнению своих обязанностей в следующем сезоне.

Если сезон 2003/04 все же засчитать в статистику Мистера, то у него будет шесть Кубков. Его доминирование растянулось на 12 лет - с 2004-го по 2016-й. С 2011-го по 2013 его команда трижды подряд побеждала в турнире. Аналогичная серия удавалась Валерию Лобановскому (1998-2000) и Паулу Фонсеке (2017-2019).

В общем Кубок Украины выигрывали 14 тренеров:

  • Мирча Луческу ("Шахтер") - 6*
  • Виктор Прокопенко ("Черноморец", "Шахтер") - 4*
  • Валерий Лобановский ("Динамо") - 3
  • Паулу Фонсека ("Шахтер") - 3
  • Алексей Михайличенко ("Динамо") - 2
  • Анатолий Демьяненко ("Динамо") - 2
  • Йожеф Сабо ("Динамо") - 2
  • Сергей Ребров ("Динамо") - 2
  • Михаил Фоменко ("Динамо") - 1
  • Владимир Сальков ("Шахтер") - 1
  • Валерий Яремченко ("Шахтер") - 1
  • Невио Скала ("Шахтер") - 1
  • Николай Павлов ("Ворскла") - 1
  • Сергей Пучков ("Таврия") - 1

* - В финале 2003/04 Мирча Луческу и Виктор Прокопенко вместе руководили "Шахтером" в матче против "Днепра".

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В статье: Мирча Луческу Алексей Михайличенко Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
09.07.2020 в 11:41
так КУ не заваёвывают для ДК это позор забивать надо было в игре а пенальти ошибка Максимова долго будет вспоминать подвёл ВП
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Hanter44 (Baburka)
09.07.2020 в 11:32
А сколько лет будет длиться следующий интервал?
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