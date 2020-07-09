"Физика" у нас лучше, чем у Ворсклы. Цитаишвили проанализировал свою игру в финале Кубка Украины

Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили поделился эмоциями после победы в финале Кубка Украины над полтавской "Ворсклой".

- Какие твои первые эмоции, что чувствуешь?

- Пока не могу описать эмоции. Потому что все так быстро произошло. Конечно, очень рад, что в этом году выиграли Кубок. Мы не могли выиграть его 5 лет, если не ошибаюсь. И по трофеям мы перегнали "Шахтер". У нас нет времени праздновать. Скоро матч, будем уже с завтрашнего дня готовиться.

- Игра забрала много сил? Все-таки 120 минут, серия пенальти...

- Думаю, да. У тех, кто играл больше времени, будет завтра восстановление, а кто не играл, будет тренироваться. И даже если не успеем восстановиться, у нас есть игроки, которые могут заменить каждого.

- Ты ожидал, что дело может дойти до серии послематчевых пенальти или думал, все в основное время решится?

- Когда мы начали играть, было видно, что игроки "Ворсклы" пытались довести этот матч до пенальти. Да, они выбегали в контратаки, но особенно во втором тайме сели в оборону и было трудно ее раскрыть. И, думаю, они собирались дойти до серии пенальти, а там лотерея - и нам повезло. Хотя обе команды очень хорошо пробивали.

- То, что "Ворскла" забила первая, вас не смутило?

- Нет конечно. Они быстрый гол забили. То же самое было на чемпионате мира - было время отыграться, еще и выйти вперед.

- Соперник активно играл в первые минуты каждого из таймов, а также в последние минуты...

- У нас акцент был на тренировках и сборах на "физику" и вы видели, что 120 минут мы сыграли без судорог и без проблем. А у "Ворсклы" 3-4 игрока с судорогами и уже после 70 минуты было видно, что им было трудно.

- Пенальти тренировали перед выездом?

- Не сказал бы, что тренировали. Мы с ребятами били. Просто смотрели кто должен бить.

- По поводу молодого вратаря Исенко. Что можешь сказать? То, что не вышел на серию пенальти, сыграло на руку "Динамо"?

- Не знаю, я его одну игру видел. Может повезло, а второй матч - нет. Это лотерея. Хотели его выпустить, он разминался. Но не выпустили.

- Доволен своей игрой?

- Не бывает такого, что полностью доволен. Кому-то может одна игра нужна, чтобы себя показать. Я знаю, что не показал себя даже процентов на 60, потому что в первую очередь в таких играх - команда, а на себя, на свое "Я" времени нет.

- Когда Миколенко не забил пенальти, ничего не екнуло?

- Вообще нет. Жора уверен и Виталик тоже хорошо бил, просто вратарь потянул. Это лотерея, повторюсь. Если бы мы не забили, ничего страшного не было.

- В раздевалке праздновали?

- Да, пару слов сказал тренерский штаб. Шампанское пили. Все по-скромному, у нас нет времени, чтобы праздновать, надо в Лигу чемпионов выходить.