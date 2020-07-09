Капитан Динамо: Гол в начале игры больше навредил Ворскле

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук сыграл 120 минут в матче финала Кубка Украины с "Ворсклой", забил свой пенальти и поднял над головой трофей.

- Что сейчас чувствуешь? Оставил на поле много сил и эмоций или же наоборот, чувствуешь подъем?

- Сейчас есть небольшой опустошение и усталость. Наверное, если бы это была концовка чемпионата и впереди нас ждал отпуск, то настроение было бы совсем другим. Но все знают турнирную таблицу чемпионата и наше положение в ней. Впереди еще три игры и перед нами стоят задачи, которые мы пока не выполнили. Поэтому максимально сосредоточено готовимся к следующему матчу.

- "Динамо" пропустило уже на 11-й минуте. Это было досадным ударом, не ожидали, что придется отыгрываться уже в начале матча?

- Мне показалось, что этот гол больше навредил "Ворскле", а нам помог. Полтавчане отошли назад и позволяли нам делать практически все, что мы могли. В первом тайме было много моментов кроме забитого гола, второй тайм тоже провели хорошо. Но все-таки это финал Кубка, для кого-то - первая такая игра, поэтому нервы сыграли свою роль. Понимаю ребят из "Ворсклы" и так же могу понять ребят из моей команды, для которых это первый трофей на серьезном уровне. Хочется пожелать, чтобы он был не последним, а стал первой ступенькой к чемпионству Украины.

- В основное время у "Динамо" было достаточно моментов, чтобы решить исход игры. Что помешало?

- Думаю, что нервы, связанные с последними результатами команды. Нет уверенности. Если бы в турнирной таблице чемпионата Украины у нас все было хорошо, то эта игра закончилась бы в основное время. Мне так кажется. А когда, скажем так, нервы не в порядке, то переживаешь за единственный трофей, который нам сейчас светит.

- В "Динамо" впереди еще борьба за Лигу чемпионов. Победа в Кубке Украины придаст вам настроения?

- Да, дай Бог, чтобы так и было. Хочется верить, что эта победа станет тумблером, который поможет нам включить. Мы действительно можем играть, просто не хватает уверенности в своих силах.

- Ты поддержал Миколенко после нереализованного пенальти. Что сказал ему?

- Это была простая человеческая солидарность. Он парень молодой, у него еще все впереди - и не только в украинском футболе. Мне кажется, Миколенко - один из тех футболистов, которые достойны переезжать в лучшие клубы Европы. И я не считаю, что этот незабитый пенальти - что-то чрезвычайное.

Это нормальная ситуация, пенальти не забивает многие. К тому же, ему нужно сказать большое спасибо за то, что парень вышел с травмой, на уколах, сыграл 120 минут, после чего еще и пошел бить пенальти. Есть нюансы, которые известны только внутри команды. Незабитый пенальти ничего не стоит по сравнению с тем, что Миколенко сделал на поле.

- Тебя не давило, что ты - капитан, поэтому у тебя нет права на ошибку?

- Конечно, переживал, и это нормально. Я еще ни разу не бил пенальти в финалах. Понимал, что если не забью, то серия закончится. Но хорошо все, что хорошо кончается (улыбается).