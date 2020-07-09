Пассивное и активное положения не важны. У Лучи объяснили незасчитанный гол Динамо

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола разъяснил ситуацию с незасчитанным голом киевского "Динамо" в ворота полтавской "Ворсклы" в финале Кубка Украины.

В 2016 г. тенденции IFAB относительно трактовки наказаний игрока при положении "вне игры" существенно изменились, использование терминов "пассивное", "активное" вне игры не является главным определением при нарушениях "вне игры".

Сегодня необходимо руководствоваться требованиями п. 2 Правила 11 действующих Правил игры (приведены ниже), в котором идет речь о тенденциях современного наказания при нарушении положения "вне игры":

2. Нарушение положения "вне игры"

Игрок, который находится в положении "вне игры" в момент игры в мяч или его касания со стороны партнера по команде, наказывается только за участие в активной игре, то есть:

вмешивается в игру, сыграв в мяч или коснувшись мяча, который ему переадресовал или какого последним коснулся партнер по команде, или...

вмешивается в действия соперника, то есть...

мешает сопернику сыграть или иметь возможность сыграть мячом, явно перекрывая поле зрения сопернику, или...

ведет борьбу с соперником за мяч или ...

очевидно пытается играть мячом, который находится близко от него, когда такие действия влияют на соперника, или...

выполняет очевидную действие, явно влияет на возможность соперника сыграть в мяч.

Просматривая этот видеоэпизод, можно убедиться, что игрок № 8 "Динамо", которий забивал гол (Шепелев), находился в правильной позиции, а его партнер № 7 (Вербич) был неподалеку в позиции "вне игры", и его действия явно влияли на действия / возможности защитника "Ворсклы" № 17 (Чеснакова) сыграть мячом, был рядом с ним.

Поэтому это является вмешательством в действия соперника, заслуживает наказания, согласно с вышеперечисленными требованиями действующих Правил игры, как раз и произошло на футбольном поле.