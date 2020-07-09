Бущан вспомнил пропущенный гол от Ворсклы и заметил сильные стороны бело-зеленых

Вратарь "Динамо" Георгий Бущан был одним из героев серии 11-метровых в финале Кубка Украины. Несколько раз он спасал команду и во время игры. Правда, в начале встречи пропустил гол.

- В матче "Динамо" пропустило первым - что случилось в том эпизоде, ведь игроки атаки "Ворсклы" фактически остались перед пустыми воротами?

- После выполнения стандарта произошел некий сумбур, мяч нашел нападающего "Ворсклы", и он справился со своей работой хорошо.

- Не хватило концентрации в начале игры?

- Не могу так сказать, потому что мы готовились к этой игре. В футболе мелочей не бывает, кто-то где-то не доиграл - это на пропущенный мяч и повлияло.

- Согласен с тем, что игра была равной, поэтому сложно было определить победителя в основное и дополнительное время?

- Сложно было раскачать защиту "Ворсклы", потому что они хорошо оборонялись. А с другой тайма мы полностью владели инициативой. Да, "Ворскла" проводила контратаки, и довольно опасные. Они проявили волю к победе, но удача была на нашей стороне.

- "Динамо" пять лет не выигрывало Кубок Украины. Празднуете или на это нет времени?

- У нас нет на это времени, поскольку есть другие задачи, к которым мы хотим приблизиться.

- Главная задача - место в Лиге чемпионов?

- Сто процентов!