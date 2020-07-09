Герой футбольного дня. Артем Шабанов

Алексей Михайличенко несколько раз подчеркивал статус матча и турнира. Мол, это Кубок, это финал. Однако с "Ворсклой" в начале 2020-го календарного года "Динамо" играло в чемпионате Украины и едва победило благодаря голу на последних минутах. На тоненького, как и вчера. Дело не в турнире и не в статусе матча. Дело в уровне команд.

"Динамо" не умеет брать свое благодаря классу, поэтому должно выгрызать победы. Вчера так и случилось, хотя во времена своего расцвета киевляне легко одолели бы "Ворсклу" в основное время. Во времена расцвета, вероятно, игроки типа Артема Шабанова не были бы железно основными, а находились бы разве что в ротации. Сейчас же ситуация такова (с учетом травм и общего уровня конкурентов по позиции), что Шабанов – незаменимая боевая единица.

Он в "Динамо" уже третий сезон, играет больше, чем когда-либо и где-либо. Однако регулярно "привозит" неприятности. С памятного и того, что на поверхности – матчи против "Арсенал-Киева" и "Шахтера" в прошлом сезоне, против "Днепра-1", "Десны", "Шахтера", "Зари" в этом году. Шабанов – это преимущественно нервы и неприятности для болельщиков "Динамо".

Но вчера он стал одним из символов выстраданной победы. Перед ударом Виталия Миколенко, который мог стать решающим, Артем склонялся под натиском напряжения, после промаха партнера разочарованно упал на спину и быстро осознал, что у него в этой серии будет важнейшая роль. Свой удар Артем выполнил безупречно и заслужил звание одного из героев матча.

Он в свои 28 лет – не представитель молодежи, с которой связывают будущее киевского клуба. Он не тот игрок, для кого эта победа в Кубке может стать толчком к дальнейшим свершениям в карьере. Но для него эта победа останется одним из самых запоминающихся моментов за время выступления в киевском "Динамо".

Послесловие. Артем Шабанов уверенно пробил решающий пенальти, уверенно после матча заявил, что отдыхать и снимать напряжение будет после того, как "Динамо" займет второе место в чемпионате. Осталось уверенно сыграть в трех заключительных поединках УПЛ, чтобы этот сезон не назывался для него лично и команды в целом провальным.