Кубок Украины
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Нападающий Ворсклы обещает в следующем сезоне взять Кубок Украины
Сделали все, что от них зависело
Один из героев финала Кубка Украины 2019/2020 форвард "Ворсклы" Руслан Степанюк рассказал телеканалу Футбол об итоге встречи с "Динамо" (1:1 и 7:8 в серии пенальти).
Мы сделали все от себя зависящее, чтобы поднять этот кубок. Но нам в этот вечер не улыбнулась удача. Не повезло.
Надо набраться терпения. В следующем сезоне попробуем выйти в финал и на этот раз уже взять Кубок.
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Источник:Футбол News
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Комментарии (2)
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beatles (Крижопіль)
09.07.2020 в 16:25
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Alex.696 (Немирів)
09.07.2020 в 15:52
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