Нападающий Ворсклы обещает в следующем сезоне взять Кубок Украины

Один из героев финала Кубка Украины 2019/2020 форвард "Ворсклы" Руслан Степанюк рассказал телеканалу Футбол об итоге встречи с "Динамо" (1:1 и 7:8 в серии пенальти).

Мы сделали все от себя зависящее, чтобы поднять этот кубок. Но нам в этот вечер не улыбнулась удача. Не повезло.

Надо набраться терпения. В следующем сезоне попробуем выйти в финал и на этот раз уже взять Кубок.