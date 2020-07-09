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Нападающий Ворсклы обещает в следующем сезоне взять Кубок Украины

Кубок Украины
(2 голосов)

Сделали все, что от них зависело

Нападающий Ворсклы обещает в следующем сезоне взять Кубок Украины
Новина українською

Один из героев финала Кубка Украины 2019/2020 форвард "Ворсклы" Руслан Степанюк рассказал телеканалу Футбол об итоге встречи с "Динамо" (1:1 и 7:8 в серии пенальти).

Читайте такжеДинамо – Ворскла 1:1 (8:7 пен.) Видео голов и обзор матча

Мы сделали все от себя зависящее, чтобы поднять этот кубок. Но нам в этот вечер не улыбнулась удача. Не повезло.

Надо набраться терпения. В следующем сезоне попробуем выйти в финал и на этот раз уже взять Кубок.

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В статье: Ворскла (Полтава) Кубок Украины Руслан Степанюк
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (2)
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beatles (Крижопіль)
09.07.2020 в 16:25
Вот только не надо каких-то лозунгов на кураже! Через год может многое всякое приключится. В этом у вас был реальный максимум, этот удар "по-воробьям" будет с человеком всю жизнь!
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Alex.696 (Немирів)
09.07.2020 в 15:52
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