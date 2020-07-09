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Владислав Кулач о финале Кубка: Ради этого стоит играть и жить

Кубок Украины
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Пусть и не победили

Владислав Кулач о финале Кубка: Ради этого стоит играть и жить
Новина українською

Нападающий полтавской "Ворсклы" Владислав Кулач имел несколько хороших возможностей, чтобы забить гол в ворота киевского "Динамо" в финале Кубка Украины, однако ими не воспользовался и был заменен на 76 минуте встречи.

После матча, в котором в серии пенальти победили киевляне, игрок "Ворсклы" поделился с телеканалом Футбол впечатлениями.

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Постараемся в следующем году пройти в финал. И в чемпионате лучше выступать.

Смотрим на все позитивно, хотим еще бывать на таких праздниках [футбола]. Ради этого стоит играть и жить.

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В статье: Ворскла (Полтава) Кубок Украины Динамо (Киев) Владислав Кулач
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Источник:
Футбол News

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