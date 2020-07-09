Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Владислав Кулач о финале Кубка: Ради этого стоит играть и жить
Пусть и не победили
Нападающий полтавской "Ворсклы" Владислав Кулач имел несколько хороших возможностей, чтобы забить гол в ворота киевского "Динамо" в финале Кубка Украины, однако ими не воспользовался и был заменен на 76 минуте встречи.
После матча, в котором в серии пенальти победили киевляне, игрок "Ворсклы" поделился с телеканалом Футбол впечатлениями.
Постараемся в следующем году пройти в финал. И в чемпионате лучше выступать.
Смотрим на все позитивно, хотим еще бывать на таких праздниках [футбола]. Ради этого стоит играть и жить.