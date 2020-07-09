Владислав Кулач о финале Кубка: Ради этого стоит играть и жить

Нападающий полтавской "Ворсклы" Владислав Кулач имел несколько хороших возможностей, чтобы забить гол в ворота киевского "Динамо" в финале Кубка Украины, однако ими не воспользовался и был заменен на 76 минуте встречи.

После матча, в котором в серии пенальти победили киевляне, игрок "Ворсклы" поделился с телеканалом Футбол впечатлениями.