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Белик: В финале Кубка серия пенальти была намного качественнее, чем игра обеих команд

Кубок Украины
(2 голосов)

Команды били пенальти очень качественно

Белик: В финале Кубка серия пенальти была намного качественнее, чем игра обеих команд
Новина українською

Экс-форвард "Шахтера" и сборной Украины Алексей Белик в эфире ТК Футбол подвел итог финалу Кубка Украины, в котором "Динамо" в серии пенальти обыграло "Ворсклу" (1:1; 8:7).

"Динамо" заслужило победу, но если бы выиграла "Ворскла", можно было бы то же самое сказать и о полтавчанах. В эпизоде с отмененным голом "Динамо", мне показалось, что там не было офсайда. Меня больше удивило неоднозначное использование VAR. Если, например, в матче "Заря" - "Александрия" арбитр, который сидит на камерах, подсказывает, то странно, что в эпизоде с голом "Динамо" Монзуль сама приняла решение.

Удивительно, что никто не подсказал посмотреть, что это мог быть чистый гол. Непонятно, в каких моментах VAR используется и арбитр в вагончике должен влиять на ситуацию. Для меня это был чистый гол. Мне показалось, что Шепелев не был в офсайде.

Не знаю, кто больше готовился к серии пенальти, но сама серия была намного качественнее, чем игра обеих команд. Понятно, что "Динамо" больше владело инициативой, "Ворскла" играла больше в оборонительный футбол и рассчитывала на контратаки.

Но меня порадовало, что футболисты настолько уверенно били 11-метровые. Особенно, "Ворскла", игроки которой, без какого-то мандража подходили и спокойно клали мяч в "девятку". Единственно, что Баенко, наверное, решил пробить на силу и ему не повезло. Серия пенальти была качественной с обеих сторон, обе команды хорошо исполняли 11-метровые удары", - сказал Белик.

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В статье: Ворскла (Полтава) Алексей Белик Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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dimetradze (Кременчуг)
09.07.2020 в 16:54
Согласен..похоже они только пеналя и тренировали
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