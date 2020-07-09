Белик: В финале Кубка серия пенальти была намного качественнее, чем игра обеих команд

Экс-форвард "Шахтера" и сборной Украины Алексей Белик в эфире ТК Футбол подвел итог финалу Кубка Украины, в котором "Динамо" в серии пенальти обыграло "Ворсклу" (1:1; 8:7).

"Динамо" заслужило победу, но если бы выиграла "Ворскла", можно было бы то же самое сказать и о полтавчанах. В эпизоде с отмененным голом "Динамо", мне показалось, что там не было офсайда. Меня больше удивило неоднозначное использование VAR. Если, например, в матче "Заря" - "Александрия" арбитр, который сидит на камерах, подсказывает, то странно, что в эпизоде с голом "Динамо" Монзуль сама приняла решение.

Удивительно, что никто не подсказал посмотреть, что это мог быть чистый гол. Непонятно, в каких моментах VAR используется и арбитр в вагончике должен влиять на ситуацию. Для меня это был чистый гол. Мне показалось, что Шепелев не был в офсайде.

Не знаю, кто больше готовился к серии пенальти, но сама серия была намного качественнее, чем игра обеих команд. Понятно, что "Динамо" больше владело инициативой, "Ворскла" играла больше в оборонительный футбол и рассчитывала на контратаки.

Но меня порадовало, что футболисты настолько уверенно били 11-метровые. Особенно, "Ворскла", игроки которой, без какого-то мандража подходили и спокойно клали мяч в "девятку". Единственно, что Баенко, наверное, решил пробить на силу и ему не повезло. Серия пенальти была качественной с обеих сторон, обе команды хорошо исполняли 11-метровые удары", - сказал Белик.