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Павелко: Монзуль - это гордость Украины

Кубок Украины
(3 голосов)

Президент УАФ доволен работой судейской бригады в финале Кубка Украины

Павелко: Монзуль - это гордость Украины
Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко в интервью телеканалу Футбол высказался об уровне судейства в финальном матче Кубка Украины, на котором работала бригада во главе с Екатериной Монзуль.

"Еще никогда в истории не было такого, чтобы одна бригада арбитров отсудила оба полуфинала и финал Кубка.

Думаю, что в лице Екатерины Монзуль мы имеем очень сильную бригаду женщин, которые по праву сегодня №1. Самые важные матчи этого сезона они обслуживают на очень высоком уровне. Сегодня это гордость Украины. Многие мужчины должны тянуться за той уверенностью и безупречным арбитражем, который показывают нам женщины", - сказал Павелко.

Напомним, что в финале "Динамо" в серии пенальти обыграло "Ворсклу" (1:1, 8:7).

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В статье: Ворскла (Полтава) Андрей Павелко Динамо (Киев) Екатерина Монзуль
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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vgolovan (полтава)
09.07.2020 в 17:55
или мы все уже дебилы или мне это снится
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vgolovan (полтава)
09.07.2020 в 17:55
а если взять их двоих-монзуль и павелко так это вообще мировые звезды и стыдно за нашу украину где футболом руководит вор а главный судья монзуль
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