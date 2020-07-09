Павелко: Монзуль - это гордость Украины

Президент УАФ Андрей Павелко в интервью телеканалу Футбол высказался об уровне судейства в финальном матче Кубка Украины, на котором работала бригада во главе с Екатериной Монзуль.

"Еще никогда в истории не было такого, чтобы одна бригада арбитров отсудила оба полуфинала и финал Кубка.

Думаю, что в лице Екатерины Монзуль мы имеем очень сильную бригаду женщин, которые по праву сегодня №1. Самые важные матчи этого сезона они обслуживают на очень высоком уровне. Сегодня это гордость Украины. Многие мужчины должны тянуться за той уверенностью и безупречным арбитражем, который показывают нам женщины", - сказал Павелко.

Напомним, что в финале "Динамо" в серии пенальти обыграло "Ворсклу" (1:1, 8:7).