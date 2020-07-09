Вербич: Сказал Шабанову, что если он не забьет пенальти, я буду плакать три дня

Ситуативный центрфорвард "Динамо" в финале Кубка Украины с "Ворсклой" словенец Беньямин Вербич в эфире ТК Футбол подвел итоги поединка (1:1, 8:7 по пен.).

"Ощущения, конечно, хорошие. Когда Шабанов бил пенальти, я сказал ему, что если он не забьет, я буду плакать три дня.

Очень хотелось выиграть сегодня, у нас очень тяжелый сезон. Этот Кубок будет подгонять нас вперед, чтобы в последних играх мы сыграли на все силы", - сказал Вербич.