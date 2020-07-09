Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вербич: Сказал Шабанову, что если он не забьет пенальти, я буду плакать три дня
Динамо все-таки одолело Ворсклу
Ситуативный центрфорвард "Динамо" в финале Кубка Украины с "Ворсклой" словенец Беньямин Вербич в эфире ТК Футбол подвел итоги поединка (1:1, 8:7 по пен.).
"Ощущения, конечно, хорошие. Когда Шабанов бил пенальти, я сказал ему, что если он не забьет, я буду плакать три дня.
Очень хотелось выиграть сегодня, у нас очень тяжелый сезон. Этот Кубок будет подгонять нас вперед, чтобы в последних играх мы сыграли на все силы", - сказал Вербич.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТК Футбол
Новости по теме
- 15:23 Украинские Бущан вспомнил пропущенный гол от Ворсклы и заметил сильные стороны бело-зеленых
- 09:37 Украинские За 3 дня до игры договорились, что будем как глухонемые. Вербич рассказал о спорном моменте
- 00:16 Украинские Первый трофей Михайличенко после возвращения. Динамо - Ворскла 1:1 / пен. 8:7
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...