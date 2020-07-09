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Вербич: Сказал Шабанову, что если он не забьет пенальти, я буду плакать три дня

Кубок Украины
(1 голосов)

Динамо все-таки одолело Ворсклу

Вербич: Сказал Шабанову, что если он не забьет пенальти, я буду плакать три дня
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Ситуативный центрфорвард "Динамо" в финале Кубка Украины с "Ворсклой" словенец Беньямин Вербич в эфире ТК Футбол подвел итоги поединка (1:1, 8:7 по пен.).

"Ощущения, конечно, хорошие. Когда Шабанов бил пенальти, я сказал ему, что если он не забьет, я буду плакать три дня.

Очень хотелось выиграть сегодня, у нас очень тяжелый сезон. Этот Кубок будет подгонять нас вперед, чтобы в последних играх мы сыграли на все силы", - сказал Вербич.

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Беньямин Вербич
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Источник:
ТК Футбол

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