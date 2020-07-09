Шабанов: Когда займем второе место, тогда и попразднуем

Защитник "Динамо" Артем Шабанов в эфире ТК Футбол прокомментировал победу в финале Кубка Украины над "Ворсклой" (1:1, 8:7 пен).

"Эмоции только положительные. Я никогда не выигрывал Кубок, поэтому счастье только переполняет.

В серии пенальти там все по "девяткам" били... Когда я подходил, было страшно бить. Забил и хорошо. Думал, может до меня не дойдет и мы выиграем. Но все же дошло, все очень хорошо исполняли пенальти на удивление.

Можно сказать, что сезон неудачный, но мы выиграли трофей. Может, это даст нам толчок и уверенность и дальше будет только лучше. Сейчас будем готовиться к "Александрии". Когда займем второе место, тогда и попразднуем", - сказал Шабанов.