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Шабанов: Когда займем второе место, тогда и попразднуем

Кубок Украины
(1 голосов)

У киевлян еще есть задачи на сезон

Шабанов: Когда займем второе место, тогда и попразднуем
Новина українською

Защитник "Динамо" Артем Шабанов в эфире ТК Футбол прокомментировал победу в финале Кубка Украины над "Ворсклой" (1:1, 8:7 пен).

"Эмоции только положительные. Я никогда не выигрывал Кубок, поэтому счастье только переполняет.

В серии пенальти там все по "девяткам" били... Когда я подходил, было страшно бить. Забил и хорошо. Думал, может до меня не дойдет и мы выиграем. Но все же дошло, все очень хорошо исполняли пенальти на удивление.

Можно сказать, что сезон неудачный, но мы выиграли трофей. Может, это даст нам толчок и уверенность и дальше будет только лучше. Сейчас будем готовиться к "Александрии". Когда займем второе место, тогда и попразднуем", - сказал Шабанов.

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Артем Шабанов
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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aleks68
09.07.2020 в 19:20
не кажи гоп....
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+1
0
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Инспектор ( )
09.07.2020 в 18:58
Ну это уже прогресс. Празднуют второе место
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+1
-1
Ulrih84 (M-G)
09.07.2020 в 19:36
Даун-таун проснулось?
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0
-2
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Инспектор ( )
09.07.2020 в 20:02
Какой еще лексикон может быть у фанатиков Динамо? Правильно, даунов
0
0


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