  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. День отходняка и разочарования: капитан Ворсклы не скрывает негативных эмоций
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

День отходняка и разочарования: капитан Ворсклы не скрывает негативных эмоций

Кубок Украины
(1 голосов)

Ворскла оказала сопротивление Динамо, но Кубок взять не смогла

День отходняка и разочарования: капитан Ворсклы не скрывает негативных эмоций
Новина українською

Владимир Чеснаков, центральный защитник и капитан "Ворсклы", рассказал о проигранном "Динамо" в серии пенальти финале Кубка Украины (1:1, 7:8).

"Сейчас опустошение. Мы отдали много сил и эмоций. Думаю, завтра, как мы проснемся, наступит день отходняка и большого разочарования. Была мечта и она казалась рядом, но она отвернулась и ушла. По игре мы неплохо играли, создавали моменты, пенальти были. У нашей команды не так много опыта в таких мероприятиях. В общем, интересно, классно, устроили большой праздник, жаль, что без болельщиков.

Теперь будем доигрывать чемпионат. Думаю, в следующем сезоне мы можем занимать более высокие места с такой командой. Могу сказать, что я ощущаю по себе и по команде. Полгода назад мы как унылые ходили, от нас никто не ожидал большего. С приходом нового тренерского состава получилось объединиться, выиграть полуфинал Кубка. Нам приятно не только ходить по городу, но и тренироваться. Будем и дальше продолжать радовать родных и болельщиков своей игрой", - сказал Чеснаков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Чеснаков Ворскла (Полтава) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Не чесний президент (Полтава)
09.07.2020 в 22:01
Надеемся и поддерживаем, Володя!!!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...