День отходняка и разочарования: капитан Ворсклы не скрывает негативных эмоций

Владимир Чеснаков, центральный защитник и капитан "Ворсклы", рассказал о проигранном "Динамо" в серии пенальти финале Кубка Украины (1:1, 7:8).

"Сейчас опустошение. Мы отдали много сил и эмоций. Думаю, завтра, как мы проснемся, наступит день отходняка и большого разочарования. Была мечта и она казалась рядом, но она отвернулась и ушла. По игре мы неплохо играли, создавали моменты, пенальти были. У нашей команды не так много опыта в таких мероприятиях. В общем, интересно, классно, устроили большой праздник, жаль, что без болельщиков.

Теперь будем доигрывать чемпионат. Думаю, в следующем сезоне мы можем занимать более высокие места с такой командой. Могу сказать, что я ощущаю по себе и по команде. Полгода назад мы как унылые ходили, от нас никто не ожидал большего. С приходом нового тренерского состава получилось объединиться, выиграть полуфинал Кубка. Нам приятно не только ходить по городу, но и тренироваться. Будем и дальше продолжать радовать родных и болельщиков своей игрой", - сказал Чеснаков.