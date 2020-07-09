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Тайсон поздравил де Пену с завоеванием Кубка Украины

Кубок Украины
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Дружба между динамовцами и горняками возможна

Тайсон поздравил де Пену с завоеванием Кубка Украины
Новина українською

Бразильский полузащитник "Шахтера" Тайсон поздравил уругвайского хавбека "Динамо" Карлоса де Пену с завоеванием Кубка Украины.

В сторис своего Инстаграма Тайсон опубликовал совместное фото, которое подписал такими словами: "Поздравляю, друг мой".

Напомним, что "Динамо" выбило "Шахтер" на стадии 1/8 розыгрыша трофея.

Тайсон поздравил де Пену с завоеванием Кубка Украины - изображение 1
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В статье: Тайсон Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Карлос де Пена
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