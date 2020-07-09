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Максимов сделал ставку на дебюты, а Михайличенко? Обзор финала Кубка Украины. Подкаст №27

Кубок Украины
(1 голосов)

Про трагедию Исенко также говорим

Максимов сделал ставку на дебюты, а Михайличенко? Обзор финала Кубка Украины. Подкаст №27
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Такие современные радиопередачи удобно слушать фоном. Будь в тренде!

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Во время прослушивания подкастов Вы не привязаны к экрану устройства – руки и глаза полностью свободны, в то время как уши поглощают информативный контент во время монотонного процесса – будь то пробежка, спортзал, мытье посуды или поездка в метро.

На повестке дня обзор решающего матча за Кубок Украины, а именно "Динамо" – "Ворскла". Про судейство Екатерины Монзуль и ее трактовки эпизодов, планы на игру от Максимова и Михайличенко, а также личную трагедию 16-летнего вратаря полтавчан Павла Исенко. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox.

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Владимир Чеснаков Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Алексей Михайличенко Кубок Украины Динамо (Киев) Руслан Степанюк Владимир Баенко Екатерина Монзуль Беньямин Вербич Виталий Миколенко Ибрахим Кане Подкаст Александр Сирота Павел Исенко
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