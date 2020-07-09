Максимов сделал ставку на дебюты, а Михайличенко? Обзор финала Кубка Украины. Подкаст №27

Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Такие современные радиопередачи удобно слушать фоном. Будь в тренде!

Во время прослушивания подкастов Вы не привязаны к экрану устройства – руки и глаза полностью свободны, в то время как уши поглощают информативный контент во время монотонного процесса – будь то пробежка, спортзал, мытье посуды или поездка в метро.

На повестке дня обзор решающего матча за Кубок Украины, а именно "Динамо" – "Ворскла". Про судейство Екатерины Монзуль и ее трактовки эпизодов, планы на игру от Максимова и Михайличенко, а также личную трагедию 16-летнего вратаря полтавчан Павла Исенко. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox.