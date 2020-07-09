Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Максимов сделал ставку на дебюты, а Михайличенко? Обзор финала Кубка Украины. Подкаст №27
Про трагедию Исенко также говорим
Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Такие современные радиопередачи удобно слушать фоном. Будь в тренде!
Во время прослушивания подкастов Вы не привязаны к экрану устройства – руки и глаза полностью свободны, в то время как уши поглощают информативный контент во время монотонного процесса – будь то пробежка, спортзал, мытье посуды или поездка в метро.
На повестке дня обзор решающего матча за Кубок Украины, а именно "Динамо" – "Ворскла". Про судейство Екатерины Монзуль и ее трактовки эпизодов, планы на игру от Максимова и Михайличенко, а также личную трагедию 16-летнего вратаря полтавчан Павла Исенко. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox.
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.
Новости по теме
- 17:37 Украинские Михайличенко: После матча с Десной я не говорил, что недоволен судейством
- 12:18 Украинские Динамо – Ворскла, новый Металлист, задача Смалийчука и объединение Зари с Днепром-1. ТаТоТаке №159
- 10:09 Украинские Танцы Шабанова, бело-синее конфетти и радость Михайличенко - как награждали Динамо