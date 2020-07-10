Кубок Украины
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Игрок команды из Второй лиги стал лучшим бомбардиром Кубка Украины
4 гола
Лучшим бомбардиром Кубка Украины-2019/20 стал полузащитник "Альянса" с Липовой Долины Владислав Шарай, который четыре раза поражал ворота соперников.
В первом предварительном раунде он забил один мяч "Ужгороду" (2:0), во втором - два "Чайке" (4:1), а в третьем принес победу своей команде над "Балканами" (1:0), сообщает sport.ua.
Лучшим бомбардиром в истории Кубка Украины является Виталий Парахневич из "Одессы". В розыгрыше 1992/1993 он забил 8 голов.
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Источник:sport.ua
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