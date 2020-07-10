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Игрок команды из Второй лиги стал лучшим бомбардиром Кубка Украины

Кубок Украины
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Игрок команды из Второй лиги стал лучшим бомбардиром Кубка Украины
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Лучшим бомбардиром Кубка Украины-2019/20 стал полузащитник "Альянса" с Липовой Долины Владислав Шарай, который четыре раза поражал ворота соперников.

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В первом предварительном раунде он забил один мяч "Ужгороду" (2:0), во втором - два "Чайке" (4:1), а в третьем принес победу своей команде над "Балканами" (1:0), сообщает sport.ua.

Лучшим бомбардиром в истории Кубка Украины является Виталий Парахневич из "Одессы". В розыгрыше 1992/1993 он забил 8 голов.

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В статье: Вторая лига Кубок Украины Владислав Шарай Альянс (Липовая Долина)
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Источник:
sport.ua

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