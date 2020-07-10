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Евгений Левченко убежден, что арбитр Монзуль в финале Кубка Украины ошиблась

Кубок Украины
(3 голосов)

Должна была засчитывать гол Шепелева

Евгений Левченко убежден, что арбитр Монзуль в финале Кубка Украины ошиблась
Новина українською

Телеэксперт Евгений Левченко прокомментировал каналу Футбол решение команды арбитров во главе с Екатериной Монзуль в финале Кубка Украины.

Возмутил Левченко момент, когда динамовец Шепелев во втором тайме забил гол, но судья взятие ворот отменил.

Я не согласен с решением арбитра. Высоко ценю украинский арбитраж, но наши судьи часто ошибаются.

Самое неприятное, что когда идет объяснение ситуации, Шепелев не был "вне игры"! А Вербич никакого отношения к эпизоду не имел! В моем понимании - это чистый гол.

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Я думаю, что в этом эпизоде ​​арбитры ошиблись. Странно, почему они в некоторых ситуациях обращаются с VAR, а в некоторых - нет.

Это самый сложный момент, когда тебе нужно проконсультироваться. Я считаю, что арбитры неправильно интерпретировали ситуацию.

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В статье: Евгений Левченко Кубок Украины Владимир Шепелев Екатерина Монзуль Беньямин Вербич
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (7)
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Просто Квашин (Харьков)
10.07.2020 в 12:02
То, что вытворяла Катя Мозоль в финале, не налазит ни на какую голову...Смеялись даже футболисты Полтавы...
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
10.07.2020 в 11:59
Пля.. да Лучиано все объяснил. Был вне игры.
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0
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.07.2020 в 11:58
Далеко не всі донецькі є заангажованими або ідіотами.
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+1
-1
Лекарь (село Дарница)
10.07.2020 в 11:40
Я с Левченко полностью согласен. Тем не менее, к Монзуль у меня все равно отношение положительное. Я верю, что она ошибается честно, а не потому что заинтересована.
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0
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.07.2020 в 12:00
Цікаво, ще багато таких що вірять в неї, як в "дуже перспективного" арібітра. Побачимо дії УЄФА, чи довірять їй серйозну гру мужиків в ЄК?
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0
0
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beatles (Крижопіль)
10.07.2020 в 11:28
А пану Левченко надо губы перестать красить - после него микрофон весь в помаде!
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+1
-4
СашаXM (Хмельницкий)
10.07.2020 в 11:22
бо ВАР и судьи кротобаза, они пытаются топить ДК как могут, надеялись и в кубке их прокинуть чтоб на дизморале ...
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+4
-3


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