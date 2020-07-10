Евгений Левченко убежден, что арбитр Монзуль в финале Кубка Украины ошиблась

Телеэксперт Евгений Левченко прокомментировал каналу Футбол решение команды арбитров во главе с Екатериной Монзуль в финале Кубка Украины.

Возмутил Левченко момент, когда динамовец Шепелев во втором тайме забил гол, но судья взятие ворот отменил.

Я не согласен с решением арбитра. Высоко ценю украинский арбитраж, но наши судьи часто ошибаются.

Самое неприятное, что когда идет объяснение ситуации, Шепелев не был "вне игры"! А Вербич никакого отношения к эпизоду не имел! В моем понимании - это чистый гол.