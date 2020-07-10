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Евгений Левченко убежден, что арбитр Монзуль в финале Кубка Украины ошиблась
Должна была засчитывать гол Шепелева
Телеэксперт Евгений Левченко прокомментировал каналу Футбол решение команды арбитров во главе с Екатериной Монзуль в финале Кубка Украины.
Возмутил Левченко момент, когда динамовец Шепелев во втором тайме забил гол, но судья взятие ворот отменил.
Я не согласен с решением арбитра. Высоко ценю украинский арбитраж, но наши судьи часто ошибаются.
Самое неприятное, что когда идет объяснение ситуации, Шепелев не был "вне игры"! А Вербич никакого отношения к эпизоду не имел! В моем понимании - это чистый гол.
Я думаю, что в этом эпизоде арбитры ошиблись. Странно, почему они в некоторых ситуациях обращаются с VAR, а в некоторых - нет.
Это самый сложный момент, когда тебе нужно проконсультироваться. Я считаю, что арбитры неправильно интерпретировали ситуацию.