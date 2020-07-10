Динамо выставило Кубок Украины на всеобщее обозрение

В среду "Динамо" в противостоянии с "Ворсклой" завоевало Кубок Украины нынешнего сезона.

Как сообщает киевский клуб, болельщики команды могут увидеть трофей вживую и сделать с ним памятное фото.

Начиная с сегодняшнего дня, Кубок Украины будет выставлен в офисе фан-клуба "бело-синих", который находится на столичном стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

При этом клуб предупреждает, что согласно медицинскому протоколу, вход в помещение будет позволен только в защитных масках или респираторах. Также разрешено одновременное пребывание в помещении не более двух посетителей.