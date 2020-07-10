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Динамо выставило Кубок Украины на всеобщее обозрение

Кубок Украины
(1 голосов)

Полюбоваться трофеем может любой желающий

Динамо выставило Кубок Украины на всеобщее обозрение
Новина українською

В среду "Динамо" в противостоянии с "Ворсклой" завоевало Кубок Украины нынешнего сезона.

Как сообщает киевский клуб, болельщики команды могут увидеть трофей вживую и сделать с ним памятное фото.

Начиная с сегодняшнего дня, Кубок Украины будет выставлен в офисе фан-клуба "бело-синих", который находится на столичном стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

При этом клуб предупреждает, что согласно медицинскому протоколу, вход в помещение будет позволен только в защитных масках или респираторах. Также разрешено одновременное пребывание в помещении не более двух посетителей.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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