Шевчук на примере Милевского указал на ошибку обороны Ворсклы в финале Кубка

Тренер, экс-футболист, а сегодня телеэксперт Вячеслав Шевчук во время анализа финала Кубка Украины "Динамо" - "Ворскла" (1:1 и 8:7 в серии пенальти) на канале Футбол высказал свое мнение о моменте, когда киевляне сравняли счет.

Обе команды, по словам Шевчука, начали матч очень активно.

"Ворскла" хорошо прессинговала, хорошо разыграла домашнюю заготовку и забила мяч. Дальше ребята или отошли, или волнение отразилось. Начали играть по счету, и Киев владел инициативой.

Артем Милевский всегда очень хорошо действовал корпусом, это его стиль игры. Он всегда хорошо провоцировал на фол: подрабатывал мяч под правую ногу.

Игроки и тренерский штаб всегда должны подсказывать это защитникам. В штрафной центральный нападающий всегда располагается спиной к воротам. Нужно закрывать эту ногу, блокировать.