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Маркевич: Максимов за пару месяцев из ничего сделал боеспособный коллектив

Кубок Украины
(3 голосов)

Мирон Богданович прокомментировал выход Ворсклы в финал Кубка Украины

Маркевич: Максимов за пару месяцев из ничего сделал боеспособный коллектив
Новина українською

Известный украинский специалист, глава комитета национальных сборных УАФ и куратор "Руха" Мирон Маркевич высказал сове мнение относительно финала Кубка Украины нынешнего сезона, в котором "Ворскла" лишь в серии пенальти уступила "Динамо".

- Что скажете по финалу Кубка Украины?

- Я хочу поздравить Максимова, который просто за пару месяцев сделал боеспособный коллектив из ничего причем. Он мог и выиграть Кубок. Немножко не хватило "Ворскле". Пенальти - это лотерея. Но в "Ворскле" видна работа тренера. Он действительно что-то сделал из того, что у него было под руками. Ясно, что для еврокубков это очень-очень бледно, но мало того, что "Ворскле" шансов не давали на то, что она останется в УПЛ, Максимов с этой командой попал еще и в финал Кубка Украины.

- Когда в матче с "Мариуполем" Максимов дал шанс Исенко проявить себя в пенальти, о чем это говорит?

- Да молодец! Почувствовал. Так говорит о том, что тренер отработал полностью в полуфинале и в финале. А о том, что в финале не выпустил, это также тренерское решение.

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В статье: Ворскла (Полтава) Мирон Маркевич Юрий Максимов
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Источник:
sport.ua

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