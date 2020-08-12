Утвержден регламент и формат Кубка Украины 2020/2021

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола утвердил Регламент Кубка Украины-2020/2021. Турнир будет состоять из семи этапов, среди которых - два предыдущих этапа, 1/16 финала (третий предварительный этап), 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и финал.

Первый этап планируется провести 26-29 августа. В нем примут участие:

- обладатель и финалист Кубка Украины среди любительских команд

- команды второй лиги ПФЛ;

- команды первой лиги ПФЛ.

Во втором предварительном этапе (базовая дата - 16 сентября) примут участие:

- победители первого предварительного этапа;

- команды УПЛ согласно схеме проведения Кубка Украины;

В третьем предварительном этапе (30 сентября) примут участие:

- победители второго предварительного этапа;

- команды УПЛ согласно схеме проведения Кубка Украины.

В 1/8 финала (2 декабря) примут участие:

- победители третьего предварительного этапа;

- команды УПЛ согласно схеме проведения Кубка Украины.

В 1/4 финала (3 марта 2021) примут участие:

- победители 1/8 финала;

- обладатель Кубка Украины сезона-2019/2020 и чемпион Украины сезона-2019/2020.

В 1/2 финала (21 апреля 2021) примут участие победители 1/4 финала.

В финале турнира, который состоится в Тернополе на городском стадионе 12 мая 2021 года, примут участие победители 1/2 финала.

Все этапы кубкового турнира состоят из одного матча. На каждом этапе проводится слепая жеребьевка. Хозяином поля команда, которая выступает в лиге, низшей по рангу. Если встречаются команды одной лиги, то хозяином является команда, которая имеет непарный номер при жеребьевке (и имеет стадион соответствующей категории для данного этапа соревнований).

Окончательно структуру проведения соревнований и количество участников будет определено после того, как ПФЛ сформирует состав участников в первой и второй лигах.