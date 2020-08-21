Кривбасс, Металл и двое Карпат: состоялась жеребьевка первого этапа Кубка Украины

Сегодня в Доме футбола состоялась жеребьевка первого предварительного этапа Кубка Украины сезона 2020-21.

В процедуре приняли участие обладатель и финалист Кубка Украины среди любительских команд, команды Первой (без трех команд с самым высоким рейтингом (Агробизнес, Оболонь-Бровар и Волынь) и Второй лиги.

Из-за сложной ситуации с коронавирусом, жеребьевка прошла по географическому принципу, чтобы командам не нужно было преодолевать большие расстояния.

Интересно, что в жеребьёвке также принимали участие новосозданный харьковский клуб Металл и криворожский Кривбасс, идве команды Карпат - Галыч и Львов.

Кривбасс - Черкащина

Олимпия - Горняк-Спорт

Перемога - Кремень

Металл - ВПК-Агро

Виктория - Яруд

Альянс - Металлист-1925

Авангард - Металлург Запорожье

Никополь - Кристалл

Энергия - Черноморец

Таврия Симферополь - Реал Фарма

Балканы - Николаев

Рубикон - Диназ

Нива Винница - Чернигов

Чайка - Полесье

Днепр Черкассы - Верес

Карпаты Галич - Нива Тернополь

Прикарпатье - Подолье

Буковина - Ужгород

Эпицентр - Карпаты Львов

Напомним, что раунд состоит из одного матча. Базовые дни поединков – 26-29 августа.