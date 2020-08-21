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Кривбасс, Металл и двое Карпат: состоялась жеребьевка первого этапа Кубка Украины
А вот криворожского Горняка на карте Украины уже нет
Сегодня в Доме футбола состоялась жеребьевка первого предварительного этапа
В процедуре приняли участие обладатель и финалист Кубка Украины среди любительских команд, команды Первой (без трех команд с самым высоким рейтингом (Агробизнес, Оболонь-Бровар и Волынь) и Второй лиги.
Из-за сложной ситуации с коронавирусом, жеребьевка прошла по географическому принципу, чтобы командам не нужно было преодолевать большие расстояния.
Интересно, что в жеребьёвке также принимали участие новосозданный харьковский клуб Металл и криворожский Кривбасс, идве команды Карпат - Галыч и Львов.
Кривбасс - Черкащина
Олимпия - Горняк-Спорт
Перемога - Кремень
Металл - ВПК-Агро
Виктория - Яруд
Альянс - Металлист-1925
Авангард - Металлург Запорожье
Никополь - Кристалл
Энергия - Черноморец
Таврия Симферополь - Реал Фарма
Балканы - Николаев
Рубикон - Диназ
Нива Винница - Чернигов
Чайка - Полесье
Днепр Черкассы - Верес
Карпаты Галич - Нива Тернополь
Прикарпатье - Подолье
Буковина - Ужгород
Эпицентр - Карпаты Львов
Напомним, что раунд состоит из одного матча. Базовые дни поединков – 26-29 августа.