Сегодня стартует Кубок Украины. Что необходимо знать о юбилейном, 30-м розыгрыше турнира

Перед стартом нового розыгрыша турнира попытаемся дать исчерпывающие ответы на наиболее часто задаваемые вопросы болельщиков.

Сколько участников в турнире?

55 команд стартуют в Кубке Украины, из которых 14 представляют Премьер-лигу, 16 Первую лигу, 23 Вторую и два клуба получили право стартовать с первого раунда как участники финала аматорского Кубка страны. Этими представителями аматоров в сезоне 2020/21 стали финалисты Кубка ААФУ "Виктория" из Николаевки Сумской области и "Олимпия" из населенного пункта Савинцы Полтавской области, которая взяла титул.

Какой формат проведения Кубка?

В первом раунде 38 команд разбиты на пять групп по территориальному принципу для жеребьевки. Связано это с просьбой участников и эпидемиологическими предостережениями с целью минимизации риска распространения коронавируса между регионами.

На втором этапе к 19 победителям первого добавятся "Волынь", "Оболонь" и "Агробизнес" из Первой лиги, а также несколько клубов УПЛ, имена которых УАФ озвучит позже.

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Клубы Премьер-лиги в разном количестве будут присоединятся к сетке Кубка и в последующих двух раундах, пока не удастся отобрать шесть команд для четвертьфинала, к которым примкнут "Динамо" и "Шахтер", как действующие обладатель Кубка Украины и чемпион страны.

Даты проведения матчей?

Игры первого этапа разбиты на пять дней (с 26-го по 30-е августа). Второй этап состоится в середине сентября, базовая дата 16-е число. Третий раунд пройдет ориентировочно 30-го сентября. Четвертый этап (номинально 1/8 финала) пройдет в первые дни зимы, базовая дата 2-е декабря.

В районе 3-го марта состоятся четвертьфиналы, полуфиналы турнира пройдут 21-го апреля, либо где-то по-соседству. Финал, снова, как и годом ранее, намеченный для проведения в Тернополе, должен состоятся 12-го мая 2021-го года.

Принципы жеребьевки?

На всех этапах жеребьевка "слепая", играется по одному матчу. Хозяин поля определяется либо по принципу низшей по статусу лиги представительства команды, либо по принципу "непарного номера в ходе жеребьевки".

Где смотреть матчи Кубка Украины?

У турнира пока что нет официального транслятора, поэтому большинство матчей можно будет посмотреть в свободном доступе. В частности, поединки первых раундов в изобилии есть на каналах клубов-хозяев в Ютубе. Решающие этапы будет показывать ТК Футбол.

Сколько замен можно делать?

Как и в прошлом сезоне, допускается по пять замен в три слота. Если в матче назначается дополнительное время, каждый клуб получает дополнительную возможность для еще одной замены.

Дополнительное время или сразу пенальти?

На всех этапах Кубка команды в случае ничьей играют дополнительное время - два тайма по 15 минут, после чего в случае ничьей назначается серия пенальти.

Какие еврокубковые перспективы победителя Кубка?

Победитель Кубка Украины получает право стартовать в Лиге Европы следующего сезона. Но в отличие от прошлых сезонов, в этот раз речь идет не о групповой стадии, а о раунде плей-офф. Всему виной появление третьего еврокубка - Лиги конференций. В случае поражения в раунде плей-офф ЛЕ, именно в ЛК продолжит свой путь обладатель украинского Кубка сезона 2020/21.

Если Кубок страны возьмет кто-то из первой пары чемпионата, которая участвует в Лиге чемпионов, то дальнейшие еврокубковые квоты распределяются именно по итоговой таблице Favbet лиги.

Статус финалиста Кубка Украины не дает путевку в еврокубки в любом случае, вне зависимости от квоты соперника по решающему матчу. Для этого нужна исключительно победа в турнире.