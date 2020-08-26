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Кривбасс - Черкащина: смотреть онлайн, видеотрансляция
Долгожданный камбэк "Кривбасса" состоится в кубковом матче.
Возрожденный "Кривбасс" начинает свой путь матчем с командой, только покинувшей Первую лигу.
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