У Зеленского объяснили задержку матча Кривбасс - Черкащина важным разговором с госсекретарем США

В офисе президента Украины Владимира Зеленского пояснили опоздание главы государства на матч первого предварительного раунда Кубка Украины "Кривбасс" – "Черкащина" (4:2) срочным разговором с госсекретарем США Майком Помпео. Напомним, что из-за опоздания Зеленского матч начался с задержкой 50 минут.

"Сегодня состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с государственным секретарем США Майком Помпео. Стороны обсудили широкий круг вопросов, важных как с точки зрения межгосударственных отношений, так и с точки зрения развития ситуации в нашей части Европы.

Также Майк Помпео поздравил Украину и весь украинский народ с 29-й годовщиной независимости.

Разговор состоялся в аэропорту Кривого Рога сразу по прибытии туда президента Украины. Соответственно, несколько сдвинулись другие пункты программы рабочей поездки главы государства в Днепропетровской области. В частности, это обусловило и задержки с посещением футбольного стадиона "Горняк", где после возрождения играл свой первый матч "Кривбасс".

Изменения в рабочем графике глав государств через срочные переговоры является достаточно распространенной практикой, которая с пониманием воспринимается любым демократическим обществом", – сказано в заявлении офиса президента.