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У Зеленского объяснили задержку матча Кривбасс - Черкащина важным разговором с госсекретарем США
Президент опоздал на матч, который ради него начался с часовым опозданием
В офисе президента Украины Владимира Зеленского пояснили
"Сегодня состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с государственным секретарем США Майком Помпео. Стороны обсудили широкий круг вопросов, важных как с точки зрения межгосударственных отношений, так и с точки зрения развития ситуации в нашей части Европы.
Также Майк Помпео поздравил Украину и весь украинский народ с 29-й годовщиной независимости.
Разговор состоялся в аэропорту Кривого Рога сразу по прибытии туда президента Украины. Соответственно, несколько сдвинулись другие пункты программы рабочей поездки главы государства в Днепропетровской области. В частности, это обусловило и задержки с посещением футбольного стадиона "Горняк", где после возрождения играл свой первый матч "Кривбасс".
Изменения в рабочем графике глав государств через срочные переговоры является достаточно распространенной практикой, которая с пониманием воспринимается любым демократическим обществом", – сказано в заявлении офиса президента.
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