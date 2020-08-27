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У Зеленского объяснили задержку матча Кривбасс - Черкащина важным разговором с госсекретарем США

Кубок Украины
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Президент опоздал на матч, который ради него начался с часовым опозданием

У Зеленского объяснили задержку матча Кривбасс - Черкащина важным разговором с госсекретарем США
Новина українською

В офисе президента Украины Владимира Зеленского пояснили опоздание главы государства на матч первого предварительного раунда Кубка Украины "Кривбасс" – "Черкащина" (4:2) срочным разговором с госсекретарем США Майком Помпео. Напомним, что из-за опоздания Зеленского матч начался с задержкой 50 минут.

"Сегодня состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с государственным секретарем США Майком Помпео. Стороны обсудили широкий круг вопросов, важных как с точки зрения межгосударственных отношений, так и с точки зрения развития ситуации в нашей части Европы.

Также Майк Помпео поздравил Украину и весь украинский народ с 29-й годовщиной независимости.

Разговор состоялся в аэропорту Кривого Рога сразу по прибытии туда президента Украины. Соответственно, несколько сдвинулись другие пункты программы рабочей поездки главы государства в Днепропетровской области. В частности, это обусловило и задержки с посещением футбольного стадиона "Горняк", где после возрождения играл свой первый матч "Кривбасс".

Изменения в рабочем графике глав государств через срочные переговоры является достаточно распространенной практикой, которая с пониманием воспринимается любым демократическим обществом", – сказано в заявлении офиса президента.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Черкащина (Черкассы) Владимир Зеленский
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