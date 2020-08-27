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Президент УАФ заговорил о матчах сборной и Суперкубке в Кривом Роге

Кубок Украины
(4 голосов)

После реконструкции "Металлурга"

Президент УАФ заговорил о матчах сборной и Суперкубке в Кривом Роге
Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко побывал в Кривом Роге на матче Кубка Украины с участием возрожденного "Кривбасса" и поделился мыслями по реконструкции и будущего местного стадиона "Металлург", сообщает ТК Футбол.

Благодаря реконструкции стадиона Металлург и возрождения "Кривбасса" город Кривой Рог достойный того, чтобы принять здесь матчи национальной сборной.

Я уверен, что в следующем году, если будут соблюдены сроки выполнения реконструкции, возможно, здесь сыграет сборная Украины.

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Также мы видим возможным проведение здесь финала Кубка Украины, Суперкубка страны и других центральных матчей, когда будет готов стадион.

А самое главное - хотелось бы, чтобы вместе с реконструкцией стадиона "Кривбасс" вернулся в еврокубки.

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В статье: Суперкубок Украины Кривбасс (Кривой Рог) Андрей Павелко Кривой Рог
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (33)
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velbag (Полтава)
27.08.2020 в 13:57
спасібо жітєлям Крівбаса за прєЗЄдєнта трідвараса
Ответить
0
0
старий фан (Рівне)
27.08.2020 в 13:45
Нью-Васюки перенести в Кривий Ріг.
Ответить
+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.08.2020 в 13:43
А не пробували відновити інфраструктуру по всій країні, як обіцяли?
Ответить
+1
-1
Rostyslav Luchyshyn
27.08.2020 в 13:36
сервільність оточення зе заразна і вразила павелка наповал
Ответить
+3
0
alex.belogubko (одесса)
27.08.2020 в 13:30
а если ЗЕ был из Крижополя --что тогда
Ответить
+2
0
Alex.696 (Немирів)
27.08.2020 в 13:41
Значить, збірна проводила б матчі на колгоспному стадіоні.
Ответить
+1
0
oda1979 (Запорожье)
27.08.2020 в 13:24
Очень мудрые слова! Лишь вернувшись к корням и истокам можно с принять мудрость предков и с оптимизмом смотреть в будущее и жить в настоящем!
Ответить
+1
-2
Po4eson (Одесса)
27.08.2020 в 13:19
Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва — в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира.
Ответить
+2
-1
Po4eson (Одесса)
27.08.2020 в 13:19
Не в обиду жителям Кривого Рога
Ответить
+1
-2
Po4eson (Одесса)
27.08.2020 в 13:20
И про межгалактический турнир ещё надо было сказать
+1
-2
avatar
ПетроФ (Луцьк)
27.08.2020 в 13:08
лизнув так лизнув. і дарма, зелене чмо через рік не буде президентом, а павелку згадають.
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+4
-2
тутти-10 (Сумська область)
27.08.2020 в 12:55
А Павелко виявляється не вміє мислити наперед. Дурень ти, Андрюша. Навіть якщо гроші з коронавірусного фонду ще лишилися і їх перенаправлять на реконструкцію, чи ще десь там їх нашкребуть, то треба час на реконструкцію. А в зеленого гандо...на його (часу) немає. Якщо рік протягне (що дуже сумнівно), то на наступний ювілейний День Незалежності, якщо буде ще такий дурдом з сракою Полякової і пісь..кою Могелевської, то вже все. Добровольці запхають зайчика Сердючки в самого зеленого уйоб...ка вухами вперед. Відповідно преЗЕдент буде вже не дієздатним, а прогин Андрюшки не потрібним.
Ответить
+5
-1
sergei2020 (Черновцы)
27.08.2020 в 12:54
Хто-хто зЕдаун і матрьошка юзік.Бабла,через приват, вивели стільки,що ше 5 кривбасів можуть тягнути.......
Ответить
+3
-1
viajador (село Свиняче)
27.08.2020 в 12:53
Добре, що біглий зек Янукович не прагнув зробити з свого Єнакієво Монако
Ответить
+5
-1
Гаринча (Киев)
27.08.2020 в 12:47
А какая перспектива? Понятно, что хочет угодить Вовчику здесь и сейчас, но кто потом финансировать это все будет? Стадион, команда и т.д. Лимонов 50 в год как минимум
Ответить
+1
0
oda1979 (Запорожье)
27.08.2020 в 13:24
а мировая революция зачем???
Ответить
0
-1
Krivbass6 (Кривой Рог)
27.08.2020 в 12:40
Зеюзикбасс рулит
Ответить
+4
-1
alex 66 (Кременчуг)
27.08.2020 в 12:18
Лизун)))
Ответить
+5
0
avatar
Fata Morgana (Запорожье)
27.08.2020 в 12:16
Ну если откинуть все эмоции по поводу подхалимажа к Зе то сам по себе стадион, если его доведут до ума, вполне приличный! Получше в разы чем у некоторых клубов УПЛ! Да и город большой.
Ответить
+2
-5
Komendor (Запорожье)
27.08.2020 в 12:04
А он не забыл высказать идею проведения финала Лиги чемпионов? Что-что ,а лизать у нас умеют на всех уровнях.
Ответить
+9
-2
Litb@rski (Кёльн)
27.08.2020 в 12:21
Поставил ошибочно минус....сорри)
Ответить
+3
-1
Onside (Чернігів)
27.08.2020 в 11:59
Ох блін, ну і совковщина. Будь що аби задобрити свого володаря. Може і чемпіонат проводити не треба, так просто визнати новий кривбас чемпіоном всесвіту?
Ответить
+7
-1
avatar
beatles (Крижопіль)
27.08.2020 в 12:04
Всесвіту? Ні, неможна, лише УПЛ - це Павелко може, до всесвіту ще не доріс!
Ответить
+4
0
Alex.696 (Немирів)
27.08.2020 в 12:33
Фігня яка, північна корея чемпіон світу з футболу. Самі себе призначили.
+1
-1
volin-kovel (Ковель)
27.08.2020 в 11:58
знатний практолог
Ответить
+9
0
aleks68
27.08.2020 в 11:48
всё лишь бы угодить зЕбилу.
Ответить
+11
-1
avatar
Инспектор ( )
27.08.2020 в 11:45
А почему бы и нет? Большой город,традиции. Был бы стадион на уровне.
Ответить
+2
-6
avatar
beatles (Крижопіль)
27.08.2020 в 11:39
ну вот когда в Кривом Роге построят метро, можно будет и говорить!
Ответить
+5
0
avatar
Rriddle (Ukraine )
27.08.2020 в 12:06
в КР система подземного транспорта развита лучше чем в Днепре
Ответить
+1
-3
viajador (село Свиняче)
27.08.2020 в 12:55
Ви бачили той "підземний" транспорт в КР? Жахливо шумний трамвай в пилюці 1960-х років.
+1
-1
oda1979 (Запорожье)
27.08.2020 в 13:25
а шахты??
0
-2
sergei2020 (Черновцы)
27.08.2020 в 11:37
А чому не в ЧЕРНІВЦЯХ????,а в РОГЕ!
Ответить
+5
0
bimbobo (Lviv)
27.08.2020 в 12:00
Зебобік не із Чернівців же!
Ответить
+6
-1


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