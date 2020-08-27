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Президент УАФ заговорил о матчах сборной и Суперкубке в Кривом Роге
После реконструкции "Металлурга"
Президент УАФ Андрей Павелко побывал в Кривом Роге на матче Кубка Украины с участием возрожденного "Кривбасса" и поделился мыслями по реконструкции и будущего местного стадиона "Металлург", сообщает ТК Футбол.
Благодаря реконструкции стадиона Металлург и возрождения "Кривбасса" город Кривой Рог достойный того, чтобы принять здесь матчи национальной сборной.
Я уверен, что в следующем году, если будут соблюдены сроки выполнения реконструкции, возможно, здесь сыграет сборная Украины.
Также мы видим возможным проведение здесь финала Кубка Украины, Суперкубка страны и других центральных матчей, когда будет готов стадион.
А самое главное - хотелось бы, чтобы вместе с реконструкцией стадиона "Кривбасс" вернулся в еврокубки.
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