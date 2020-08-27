Президент УАФ заговорил о матчах сборной и Суперкубке в Кривом Роге

Президент УАФ Андрей Павелко побывал в Кривом Роге на матче Кубка Украины с участием возрожденного "Кривбасса" и поделился мыслями по реконструкции и будущего местного стадиона "Металлург", сообщает ТК Футбол.

Я уверен, что в следующем году, если будут соблюдены сроки выполнения реконструкции, возможно, здесь сыграет сборная Украины.

Благодаря реконструкции стадиона Металлург и возрождения "Кривбасса" город Кривой Рог достойный того, чтобы принять здесь матчи национальной сборной.

Также мы видим возможным проведение здесь финала Кубка Украины, Суперкубка страны и других центральных матчей, когда будет готов стадион.

А самое главное - хотелось бы, чтобы вместе с реконструкцией стадиона "Кривбасс" вернулся в еврокубки.