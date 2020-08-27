Готовые к любым штрафам. Президент Кривбасса высказал свою версию задержки с началом матча

Президент криворожского "Кривбасса" Константин Караманиц после победы возрожденного клуба в первом матче - в Кубке Украины над "Черкащиной" - выразил благодарность каждому болельщику за поддержку команды.

А также хочу принести извинения за задержку матча, которая возникла из определенных организационных моментов. Видимо мы переоценили свои возможности и решили, что успеем сделать реконструкцию стадиона "Горняк" в очень короткий срок, еще и в условиях карантина.

Мы с большим воодушевлением взялись за работу и сделали многое: это и расширение поля с установлением системы полива, и ребрендинг трибун, и ремонт административного здания и установления сектора для фанатов, и множество других приятных мелочей.

Мы почти успели, но как говорится, "нам не хватило одного дня". Даже не всего дня, а 30-40 минут. И это именно то время, на которое возникла задержка. Это маленькая ложка дегтя в большой бочке меда. Но мы готовы к любым штрафам за этот досадный факт. Еще раз приносим извинения.