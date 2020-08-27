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Готовые к любым штрафам. Президент Кривбасса высказал свою версию задержки с началом матча
Говорит, будто дело не в Зеленскому
Президент криворожского "Кривбасса" Константин Караманиц после победы возрожденного клуба в первом матче - в Кубке Украины над "Черкащиной" - выразил благодарность каждому болельщику за поддержку команды.
А также хочу принести извинения за задержку матча, которая возникла из определенных организационных моментов. Видимо мы переоценили свои возможности и решили, что успеем сделать реконструкцию стадиона "Горняк" в очень короткий срок, еще и в условиях карантина.
Мы с большим воодушевлением взялись за работу и сделали многое: это и расширение поля с установлением системы полива, и ребрендинг трибун, и ремонт административного здания и установления сектора для фанатов, и множество других приятных мелочей.
Мы почти успели, но как говорится, "нам не хватило одного дня". Даже не всего дня, а 30-40 минут. И это именно то время, на которое возникла задержка. Это маленькая ложка дегтя в большой бочке меда. Но мы готовы к любым штрафам за этот досадный факт. Еще раз приносим извинения.
Напомним, что на матче присутствовал Президент Украины Владимир Зеленский и в его пресс-службе сообщили, что причиной задержки была его телефонный разговор с госсекретарем США.