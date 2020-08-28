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Чайка - Полесье: смотреть онлайн, видеотрансляция
Недавние соперники по второй лиге встретятся в рамках предварительного этапа Кубка.
В Макарове на стадионе "Центральный" петропавловскоборщаговская "Чайка" примет житомирское "Полесье".
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