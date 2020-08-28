Из-за коронавируса матч Кубка Украины перенесли в другой город

Черновицкая "Буковина" проведет матч первого этапа Кубка Украины с "Ужгородом" на выезде - в областном центре Закарпатья.

Матч должен был состояться в Черновцах, однако из-за карантин было решено сменить хозяина матча.

Поединок состоится в субботу, 29 августа. Начало игры в 17:00 на стадионе "Авангард".