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Из-за коронавируса матч Кубка Украины перенесли в другой город

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Из-за коронавируса матч Кубка Украины перенесли в другой город
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Черновицкая "Буковина" проведет матч первого этапа Кубка Украины с "Ужгородом" на выезде - в областном центре Закарпатья.

Матч должен был состояться в Черновцах, однако из-за карантин было решено сменить хозяина матча.

Поединок состоится в субботу, 29 августа. Начало игры в 17:00 на стадионе "Авангард".

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В статье: Буковина (Черновцы) Кубок Украины ФК Ужгород коронавирус Ужгород
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Источник:
Буковина

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