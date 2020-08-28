Кубковый матч Днепр - Верес перенесен из-за коронавируса

Ровненский "Верес" объявил о том, что в клубе вспышка заболевания коронавирусом .

В связи с этим клуб попросил УАФ перенести матч первого предварительного этапа Кубка Украины с "Днепром" из Черкасс, который был запланирован на 29 августа, на более поздний срок.

Ассоциация удовлетворила просьбу ровненского клуба и перенесла поединок на 8 сентября. Начало матча запланировано на 18:00.

Напомним, что у "Вереса" заболело 6 игроков.