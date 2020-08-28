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Кубковый матч Днепр - Верес перенесен из-за коронавируса

Кубок Украины
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У Вереса заболели шесть игроков

Кубковый матч Днепр - Верес перенесен из-за коронавируса
Новина українською

Ровненский "Верес" объявил о том, что в клубе вспышка заболевания коронавирусом.

В связи с этим клуб попросил УАФ перенести матч первого предварительного этапа Кубка Украины с "Днепром" из Черкасс, который был запланирован на 29 августа, на более поздний срок.

Ассоциация удовлетворила просьбу ровненского клуба и перенесла поединок на 8 сентября. Начало матча запланировано на 18:00.

Напомним, что у "Вереса" заболело 6 игроков.

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В статье: Верес (Ровно) Днепр (Черкассы) коронавирус
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Источник:
НК Верес

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