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Кубковый матч Днепр - Верес перенесен из-за коронавируса
У Вереса заболели шесть игроков
Ровненский "Верес" объявил о том, что в клубе
В связи с этим клуб попросил УАФ перенести матч первого предварительного этапа Кубка Украины с "Днепром" из Черкасс, который был запланирован на 29 августа, на более поздний срок.
Ассоциация удовлетворила просьбу ровненского клуба и перенесла поединок на 8 сентября. Начало матча запланировано на 18:00.
Напомним, что у "Вереса" заболело 6 игроков.
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Источник:НК Верес
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