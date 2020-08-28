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Карпаты Галич - Нива Тернополь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Кубок Украины
(1 голосов)

Кубковый матч.

Карпаты Галич - Нива Тернополь: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

Дебют скромного клуба из Галича на профессиональном уровне. Соперник лишь недавно повысился в классе и представляет Первую лигу.

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В статье: Кубок Украины Нива (Тернополь) Карпаты (Галич)
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