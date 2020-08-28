Тернопольская Нива и Полесье начинают сезон с побед в Кубке

Клубы, которые недавно повысились в классе из Второй лиги, одолели на выезде дебютанта профессионального футбола и команду, которая была в таком статусе прошлым летом.

Обе команды летом не спали и пытались укрепить состав по мере возможностей. Если в "Полесье" с приходом Сергея Шищенко случилась настоящая мини-революция, то "Чайка" все же больше потеряла, чем приобрела. Оба топовых для Второй лиги новичка, Цебро и Лыга, появились на поле с первых минут. Но это совершенно не помогало подопечным Тараса Ильницкого хотя бы играть на равных с командой Первой лиги.

У житомирян заметными фигурами на поле были Андрей Ковалев, экс-капитан "Николаева", а также Даудов и Галенко, которые были "примами" команды еще в прошлом сезоне. В середине первого тайма "Полесье" записало в свой актив попадание в каркас, после чего сумело основательно прижать хозяев к воротам за счет серии угловых. Но мяч упорно не хотел идти в ворота Шкарбана.

После перерыва "Чайка" более смело стала действовать на чужой половине поля и получила несколько своих моментов. Правда забить не смогла, а вот команда Сергея Шищенко один свой шанс таки использовала. Марат Даудов убежал от защитников и получил своевременный пас от Трояновского. Реализовать выход на свидание с голкипером было уже делом техники.

"Полесье" минимально побеждает хорошо знакомого по баталиям чемпионата соперника и готовится к старту сезона в Первой лиге, который намечен уже на 5-е сентября.

Чайка - Полесье 0:1 (0:0)

Гол: Даудов (70)

Чайка: Шкарбан, Цебро, Музиченко, Лещенко, Сафиханов, Турчанов (к), Коваленко, Бартошук, Вечурко, Тименко, Лыга.

Полесье: Маханьков, Бринько, Швець, Прокопчук, Повалий, Чернецкий, Галенков, Даудов, Ковалев, Понедельник (Трояновский 60), Галенко (к).

Предупреждения: Лыга (37), Турчанов (40), Вечурко (57), Музыченко (59)

Дебютанта профи-уровня нельзы было на сто процентов назвать неопытным. Артем Козак играл за львовские Карпаты в прошлом сезоне, а вот Поручинский, Лебедь и Матушевский исполняли не последние роли во второлиговом "Калуше". Тем не менее, с первых минут молодые подопечные Василия Малика прижали соперника к его воротам, заставив хозяев стадиона в Бурштине обороняться большим числом.

В материальный эквивалент свое преимущество "Нива" воплотила под занавес первого тайма, когда Вадим Хохлов замкнул навес с углового на ближней штанге. Во втором тайме Игорь Поручинский счет сравнял, использовав то, что Механив далеко вышел из ворот. Но очень быстро тернополяне восстановили статус-кво благодаря голу Демчука, который первым оказался на мяче в результате удачного вбрасывания аута прямиком в штрафную.

В целом результат закономерный, "Карпатам" еще только предстоит настоящее знакомство с профессиональным футболом и проверка чистилищем Второй лиги. "Нива" же продолжает свой кубковый путь и ждет соперника по второму раунду.

Карпаты Галич - Нива Тернополь 1:2 (0:1)

Голы: Поручинский (62) - Хохлов (40), Демчук (67)

Карпаты: Бендер, Поручинський (к), Криминский, Заваляк, Томин, Козак, Лебедь, Матушевский, Танчин, Мердеев, Садоха.

Нива: Механив, Вовченко, Демчук, Хохлов, Мороз (к), А.Скакун, Процив, Гатала, Волохатый, Малащук, Ризнык.