В Авангарде вспышка COVID-19. Клуб неделю не мог получить результаты тестов

Матч первого предварительного этапа Кубка Украины между запорожским "Металлургом" и краматорским "Авангардом", а также матч 1 тура Первой лиги "Черноморец" - "Авангард" перенесены в связи с наличием у игроков и персонала краматорского клуба положительного теста на COVID-19.

В связи с тем, что лаборатории Донецкой области сильно загружены образцами тестов на коронавирус, " Авангард " получил резутьтаты анализов только спустя 8 дней после забора.

По результатам у трёх представителей команды выявлен COVID-19.

31 августа команда, тренеры и персонал повторно пройдут тестирование на коронавирус, после чего будут приняты дальнейшие решения о проведении матчей.