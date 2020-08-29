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Альянс - Металлист 1925: смотреть онлайн, видеотрансляция
Подопечным Валерия Кривенцова в дебютном матче предстоит непростой выезд.
За год в профессиональном статусе "Альянс" только одному сопернику не сумел забить в родных стенах. Омоложенному "Металлисту 1925" предстоит сильно постараться, чтобы стать вторым...
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