Металл - ВПК-Агро: смотреть онлайн, видеотрансляция

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Непростой соперник достался подопечным Александра Кучера в первой официальной игре.
Детище Евгения Красникова стартует на профи-уровне кубковым матчем против лучшей команды Второй лиги прошлого сезона.
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