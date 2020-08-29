Кубок Украины. Металл забивает первым, но уступает ВПК-Агро право дальнейшего пути

Харьковский "Металл" здорово начал домашний матч, но допустил результативные ошибки в обороне. Не хватило хозяевам навыков позиционной игры, что позволило гостям методично использовать свои шансы.

Дебютанты профессионального уровня вышли в весьма боеспособном по именам составе. Ворота защищал Каневцев, который долгое время играл за МХ 1925, в центре обороны действовал опытный Виталий Федорив. В центре поля с первых минут также вышли экс-игроки "Металлиста 1925" Андрей Ралюченко и Сергей Романов, помимо которых оказались в стартовом ростере Егор Демченко и Владислав Нехтий. Довершал всю эту структуру Руслан Фомин на острие атаки.

"Металл" начал с позиции фаворита, захватив инициативу и достаточно быстро воплотив ее в гол. Защитник "ВПК-Агро" выбил мяч несильно и точно на ногу Демченко, а уж капитан харьковчан с подобных позиций промахивается редко. Есть первый гол нового харьковского клуба в истории!

Правда и команда из Днепропетровской области не думала посыпать голову пеплом, достаточно быстро оправившись от удара. Иван Будняк прошел левым флангом, никем встречен не был и выложил мяч на "пятачок" перед воротам, где абсолютно один оказался Николай Ляшенко. Очевидной является позиционная ошибки защитников "Металла".

Вскоре подопечные Александра Кучера допустили еще одну оплошность. Судя по всему, никто в команде до сих пор не знает, что давать бить Антону Киче с 25 метров нельзя, иначе жди беды. У летнего новичка "ВПК-Агро" было время прицелиться и спокойно расстрелять дальний угол ворот Каневцева. В результате на перерыв гости ушли, лидируя в счете.

В дебюте второго тайма "ВПК-Агро" закрепил успех, успешно разыграв стандартное положение. Опять-таки, создается впечатление, что "Металл" если и разбирал соперника, то совсем поверхностно, ведь подобные голы магдалиновцы забивали в прошлом сезоне словно на конвейере. Никто не помешал Ивану Будняку скинуть головой после подачи углового на дальнюю штангу, а вот Александру Логинову вбить мяч головой в сетку. Левый защитник гостей, кстати, записал в этом эпизоде на свой счет уже второй ассист.

Чудом Антон Кича не оформил дубль несколькими минутами позже, когда головой расстреливал ближний угол. Но в створ полузащитник "ВПК" не попал, хотя снова возникают сомнения по поводу готовности Каневцева реагировать на этот удар. Могли хозяева заострить борьбу в концовке, если бы Егор Демченко забил пенальти. Однако заработанный Фоминым приговор капитан не использовал, чтобы сократить отставание в счете, мяч ударился в перекладину...

К чести хозяев, они голову не опустили и продолжили давление, даже в отдельных эпизодах заставив серьезно понервничать соперника. Но Бубенцов в воротах был надежен, а когда и он бы не спас, игроков "Металла" подводила точность.

"ВПК-Агро" уверенно продолжает кубковый путь, а "Металл" может сосредоточиться на чемпионате, который во Второй лиге стартует уже совсем скоро. В понедельник станет известен календарь соревнований.

Металл - ВПК-Агро 1:3 (1:2)

Голы: Демченко (17) - Ляшенко (30), Кича (37), Логинов (57)

На 69-й минуте Егор демченко не забил пенальти (перекладина)

Металл: Каневцев, Стрельцов (Мандей 63), Мизюк, Федорив, Ярош, Ралюченко (Лозовой 63), Романов (Горяинов Ал. 90+3), Демченко (Антонов 89), Багачанский, Нехтий, Фомин.

ВПК-Агро: Бубенцов, Логинов, Передистый, Красов, Милесин, Яременко, Терехов, Ляшенко (Горбаченко 67), Будняк, Кича (Тищенко 67), Шмигельский (Дорошенко 78).

Предупреждения: Федорив (90) - Ляшенко (45), Милесин (47)