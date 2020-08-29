Кубок Украины. Металлист 1925 пролетает, Альянс идет дальше

На стартовом этапе Кубка этот матч был самым статусным, так как свел двух представителей Первой лиги. "Альянс" лишь нынешним летом пополнил состав дивизиона, "Металлист 1925" вскоре начнет уже третий сезон на этом уровне.

Удивил стартовым складом Валерий Кривенцов. Даже в заявке не оказалось Дерека Фрейтаса и Максима Цвиренко - безоговорочно основных игроков основы харьковской команды в прошлом сезоне. На скамейке запасных обосновались опытные Виталий Кольцов и Антон Савин, зато с первых минут на поле вышли новички, присоединившиеся к клубу буквально позавчера - Роман Толочко и Денис Ндукве.

Два новичка появились и в основе защитной линии - Максим Жичиков занял позицию справа в обороне, Виталий Гошкодеря подменил Цвиренко на позиции левого центрального. Также обращала на себя внимание позиция Лукаса Вентуры справа в полузащите и выход Чидеры Келита слева хавом, а не защитником. По сути места железобетонно основных по сравнению с концовкой прошлого сезона сохранили у МХ 1925 лишь вратарь Сидоренко, защитники Шершень и Ченбай, а также хавбек Ямполь.

"Альянс" мы уже видели недавно в стыковом раунде за путевку в Первую лигу против "Металлурга" и по сравнению с теми матчами Юрий Ярошенко не стал ничего менять. Но обстоятельства заставили его делать замену уже в первом тайме - травмированного Руслана Писного сменил Ян Осадчий. Правда и вратарь Ефанов против "казаков" не играл, сегодня же он заменил на последнем посту Важинского.

В первом тайме инициативой владел "Метллист 1925", локомотивами которого в атаке выступали Лукас Вентура и Аних Чидера Келит на флангах. Ямполь же привычно дирижировал атаками с центра. Правда моменты начали возникать у ворот гостей лишь под занавес первого тайма, например мощно и прицельно под перекладину пробивал Чидера, но вратарь оказался на месте.

"Альянс" спокойно выжидал свой шанс, периодически "кусая" соперника острыми выпадами. Но забить подопечным Ярошенко удалось со стандарта. Буквально "в раздевалку" Сергей Загинайлов замкнул головой навес Константина Ярошенко со штрафного с правого фланга.

Во втором тайме хозяева откровенно перешли на игру вторым номером, хотя это не мешало им в создании моментов. Харьковчане же не блестали в созидании, особенно это касается отсутствующей связи между тройкой атакующих легионеров и Максимом Ермоленко на острие. Разрушить это положение вещей Кривенцов попытался, выпустив Савина вместо Ндукве, но буквально тут же "Металлист 1925" пропустил второй гол. Валерий Рогозинский обыгрался с Владиславом Шараем на левом фланге и сделал навес во вратарскую, где Сергей Загинайлов снова оказался на мяче быстрее всех и результативно пробил с отскоком от газона в ближний угол.

Силы харьковчан в концовке были уже на исходе и даже замены не помогли исправить положение и создать хотя бы подобие финального навала. Так что "Альянс" закономерно довел дело до победы и прошел во второй круг. Напомним, что липоводолинцы в прошлом сезоне, дебютном для себя в Кубке страны, дошли до четвертьфинала. "Металлист 1925" же всецело сосредоточиться на чемпионате, который стартует уже через неделю.

Альянс - Металлист 1925 2:0 (1:0)

Голы: Загинайлов (45+2, 69)

Альянс: Ефанов, Медведев, Пикуль, Писный (Осадчий 36), Рогозинский, Лучик, Поднебенной (Шарай С. 88), Ярошенко (Сидоренко 79), Агапов (Есип 88), Шарай В., Загинайлов (Дмитренко 79).

Металлист 1925: Сидоренко, Жичиков, Шершень, Гошкодеря, Ченбай, Толочко (Кольцов 75), Лукас Вентура (Резепов 75), Ямполь, Ндукве (Савин 68), Чидера, Ермоленко.

Предупреждения: Рогозинский (22), Шарай В. (85) - Шершень (65), Жичиков (85)