Кубок Украины
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Таврия - Реал Фарма: смотреть онлайн, видеотрансляция
Первый кубковый матч игрового дня.
На стадионе Марьяновский в Каховском районе симферопольская "Таврия" примет одесский "Реал Фарма" в рамках предварительного раунда Кубка страны.
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