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Эпицентр - Карпаты Львов: смотреть онлайн, видеотрансляция

Кубок Украины
(2 голосов)

В Дунаевцах состоится дебют обновленных "Карпат".

Эпицентр - Карпаты Львов: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

Львовский клуб, проходящий "очистку" недрами ПФЛ, встретится со серебренным призером чемпионата Украины среди аматоров. Вскоре "Эпицентр" дебютирует во Второй профессиональной лиге, а пока что испытает себя в Кубке.

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В статье: Кубок Украины Карпаты (Львов) Эпицентр (Дунаевцы)
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Комментарии (1)
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Sandra777 (Львів)
30.08.2020 в 16:58
Ще прийде час Карпати виграють не раз!!
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