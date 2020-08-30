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Эпицентр - Карпаты Львов: смотреть онлайн, видеотрансляция
В Дунаевцах состоится дебют обновленных "Карпат".
Львовский клуб, проходящий "очистку" недрами ПФЛ, встретится со серебренным призером чемпионата Украины среди аматоров. Вскоре "Эпицентр" дебютирует во Второй профессиональной лиге, а пока что испытает себя в Кубке.
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Комментарии (1)
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Sandra777 (Львів)
30.08.2020 в 16:58
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