Кубок Украины. Горняк-Спорт тратит очень много сил, но проходит аматорскую Олимпию

Опытный перволиговый боец "Горняк-Спорт" начинал свой путь в кубке Украины против аматорской "Олимпии". Даже несмотря на то, что все действо проходило в Савинцах, команда Жабченко считалась безоговорочным фаворитом. Статус и класс игроков точно не давал им право покидать турнир уже на первой стадии. Кто бы мог подумать, что их будут ждать трудности.

Первые две третьих основного времени на поле доминировали представители полтавской области. Однако перепасовка вокруг да около штрафной площади соперника плоды не приносила и Казаков вступал в игру не сказать, что часто. Один из ключевых эпизодов матча - упущенный момент Гоменко. Ярослава вывели на идеальную позицию, но он сделал ставку на силу удара, а следовало на точность - вратарь "Олимпии" справился с опасностью.

Не забиваешь столько времени аматорам, рано или поздно они забьют тебе. Одна из немногих атак "Олимпии" закончилась катастрофой для гостей. Защита "Горняка-Спорт" откровенно говоря привезла выход 1 на 1 с Ситниковым, после чего Векляку пришлось фолить в штрафной. Арбитру команду Жабченко жалко не было - пенальти и прямая красная. Субочев, несмотря на весь груз ответственности, очень хладнокровно исполнил удар.

На протяжении последних 30 минут гости пытались пробить защиту "Олимпии". Им сегодня стоит отдать должное - держались они долго. Несколько моментов все таки позволили создать у своих ворот, но в целом заслужили бы положительную оценку, если бы не потеря концентрации на последних минутах. Они упустили все того же Гоменко, который со второй попытки "Олимпию" не простил. Более того, игроки "Горняка-Спорт" могли рассчитывать на пенальти, но вероятный фол вратаря хозяев прошел мимо арбитра.

Во время овертайма больше других зажигали двое - Батюшин и Казаков. Первый бил из любой позиции и любой ногой. Что интересно - почти всегда опасно. А вот Алексей продолжал тащить. Несколько его сейвов должны войти в нарезку лучших вратарских действий этого этапа кубка. Но от героя до антигероя один неудачный выход из ворот. Казаков поступил очень безответственно, покинув свои владения при подачи углового, и Малышкин головой спокойно отправил мяч в ворота. У "Олимпии" было время спасти игру, но выше головы не прыгнешь. Опытные гости, потратив слишком много сил, одержали итоговую победу и с отдышкой, но шагают в следующий раунд.

Кубок Украины, первый этап

"Олимпия" - "Горняк-Спорт" 1:2

Гол: Виталий Субочев 60 п - Ярослав Гоменко 89, Илья Малышкин 111

"Олимпия": Алексей Казаков, Тарас Ковальчук, Игорь Радченко, Олавале Фабунми, Сиррил Дземку, Эдуард Богомаз, Владислав Рудченко, Роман Кунев, Виталий Субочев, Владислав Ковтун, Евгений Малик

"Горняк-Спорт": Антон Ситников Сергей Суханов, Богдан Векляк, Даниил Карась, Владимир Шопин, Ярослав Гоменко, Александр Чепелюк, Юрий Батюшин, Артур Мурза, Алексей Збунь, Егор Твердохлиб

Удаление: Богдан Векляк 59