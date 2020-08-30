Кубок Украины
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Олимпия - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, видеотрансляция
Последний день первого раунда
Сегодня состоится очередной день первого раунда кубка Украины. "Горняк-Спорт" сыграет на выезде против "Олимпии" и попытается, не затратив больших усилий, пройти в следующий этап.
Кубок Украины, первый этап
"Олимпия" 17:00 "Горняк-Спорт"
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