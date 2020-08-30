Кубок Украины. Таврия в волевом стиле вырывает у Реала Фармы путевку во второй круг

Пенальти, удаление в составе соперника - всего этого едва не оказалось мало для победы крымчан в дебютной игра на поле в Марьяновском Каховского района. Тем не менее, в концовке они сумели переломить ход встречи и добиться волевой победы.

Эти же команды встречались в первом раунде Кубка страны в прошлом сезоне и тогда симферопольская "Таврия" разгромила одесситов со счетом 5:0. Как раз по мотивам той игры двое футболистов не смогли сыграть из-за дисквалификаций, да еще и травмированных у "Реала Фармы" хватало, что заставило играющего президента клуба Николая Лиховидова выходить в основе.

Касательно состава "Таврии" было еще больше интриги, так как слухи о "воссоединении" с аматорским клубом из Новотроицкого ходили давно. В результате, под флагом клуба из Симферополя, с его же эмблемой на груди и даже главным тренером образца прошлого сезона Сергеем Шевченко, но в форме команды из Новотроицкого, "Таврия" начала новый сезон. Да и половину стартового состава хозяев составляли игроки, которые еще весной выступали в чемпионате аматоров.

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"Зеленые" владели инициативой в первом тайме и создали достаточно моментов, чтобы открыть счет. Правда забить не смогли даже с пенальти, Виктор Окатый не перехитрил Даскалицу. Буквально спустя несколько минут вышедший на замену Боровик нашел разрезным пасом Топала и Василий открыл счет в пользу "Реала Фармы". Один Соколан мог делать хет-трик у "Таврии" еще до перерыва, но мяч упорно не шел в ворота гостей.

Второй тайм удалось посмотреть лишь частично, так как на стадионе появились проблемы со связью. Тем не менее, удалось узнать, что гости доигрывали матч в меньшинстве, а значит можно лишь представить степень давления "Таврии" на ворота соперника в концовке. Оно все же принесло плоды, ведь с 83-й по 90-ю минуту хозяева забили два мяча которые и дали им пропуск во второй раунд.

Таврия - Реал Фарма 2:1 (0:1)

Голы: ??? (83), ??? (90) - Топал (30)

На 28-й минуте Виктор Окатый не забил пенальти (вратарь)

Таврия: 89. Онопко, 23. Максименко, 5. Яковенко, 4. Клочко, 16. Кривич, 21. Окатый, 19. Белоконь, 10. Макарченко, 7. Жавко, 17. Фетисов, 11. Соколан.

Реал Фарма: 1. Даскалица, 25. Олейник, 50. Онуфрак, 2. Климаков (Лиховидов А. 46), 19. Докукин, 20. Фабер, 4. Колесников, 5. Буряченко, 18. Попов (Поздняков 46), 7. Лиховидов Н., (9. Боровик 30) 8. Топал.

Предупреждения: Олейник (28), Буряченко (31)