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Таврия Симферополь играет в форме аматорского клуба из Новотроицкого

Кубок Украины
(1 голосов)

И с его же игроками на поле...

Таврия Симферополь играет в форме аматорского клуба из Новотроицкого
Новина українською

Симферопольская "Таврия" вышла на кубковый матч с "Реалом Фармой" в форме одноклубников из Новотроицкого под руководством Сергея Шевченко. На поле преимущественно игроки аматорского коллектива, на скамейке же остались, например, Гриппа и Логвиненко, которые в прошлом сезоне были основными в симферопольском коллективе.

Кстати, играет "Таврия" в зеленых цветах, традиционных именно для аматорского коллектива. Эмблема на груди, правда, симферопольская, а вот сзади на спине написано просто "ФК Таврия".

Стартовый состав "Таврии": 89. Онопко, 23. Максименко, 5. Яковенко, 4. Клочко, 16. Кривич, 21. Окатый, 19. Белоконь, 10.
Макарченко, 7. Жавко, 17. Фетисов, 18. Соколан.
В запасе остались: Завгородний, Масалов, Чмеленко, Вакулинский, Захарченко, Гриппа, Роик, Ляницкий, Довбиш, Осинин, Золотухин, Логвиненко.

По состоянию на 31-ю минуту поединка счет открыли гости. Забил Василий Топал с передачи Боровика. "Таврия" владеет инициативой и даже успела не реализовать пенальти...

Напомним, в этом сезоне "Таврия" (Новотроицкое) планирует проходить аттестацию для получения профессионального статуса.

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В статье: Кубок Украины Таврия Таврия (Новотроицкое)
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Комментарии (1)
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енгельс гассанович (Тернопіль)
30.08.2020 в 16:43
Нічого, от Карпати Галич на кубковий матч з Нивою, приїхали на автобусі фк Карпати Львів..
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