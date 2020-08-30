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Эпицентр громит львовские Карпаты в Кубке

Кубок Украины
(4 голосов)

За львовян играли молодые.

Эпицентр громит львовские Карпаты в Кубке
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Подопечные Игоря Бадло могли забить намного больше, но ограничились двумя мячами в ворота молодой команды Карпат. Хороший матч провел голкипер львовян.

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Хозяева вынуждены были играть кубковый матч без двух лидеров - Тарас Плис и Руслан Ивашко травмированы и остались вне заявке. Зато появились с первых минут у дунаевцев весьма качественные новички. Николай Буй играл в свое время за львовский "Рух" в Первой лиге, а последним его клубом был волочиский "Агробизнес". Кстати, волочиский опыт был и у Сергея Чернобая, который защищал ворота "Эпицентра" с первых минут этого матча. Был на поле со старта и экс-форвард "Диназа" Александр Апанчук, так что усиление дунаевцев под старт во Второй лиге можно признать весьма удовлетворительным.

У подопечных Любомира Вовчука изначально не было особых шансов на проход дальше, ведь цвета львовских "Карпат" защищал необстрелянный молодняк. Старт поединка лишь подтвердил опасения - "Эпицентр" всецело завладел инициативой и за счет высокого прессинга и быстрых флангов прижал "львят" к их воротам. Тем не менее, удалось гостям в дебюте устоять, а дальше даже выровнять игру. Однако моменты все равно у хозяев возникали регулярно и лишь неточность мешала им открыть счет.

И все же "Эпицентру" удалось уйти в раздевалку, выигрывая. Причем помогла домашняя заготовка со стандарта. Розыгрыш углового с левого фланга закончился пасом на коротке на Андрея Беженара, а уже тот нацеленно навесил на голову Виталия Бадло, который расстрелял голкипера с близкого расстояния.

Орест Панчишин настолько был разочарован этим моментом, что тут же грубо сфолил, за что получил прямую красную карточку. О закономерности наказания можно судить хотя бы по тому, что Виталий Кузив, против которого фолили, изначально был готов сойти с поля. Но все же, расходившись, остался в игре и на второй тайм.

Оставшись в меньшинстве, "Карпаты" окончательно забыли об атаках и пытались хотя бы сохранить лицо, а с ним и минимальный счет. Но моменты продолжали регулярно возникать у ворот Гороха и только самоотверженная игра вратаря спасала львовян от второго гола. И все же хозяева забили, причем очень красиво. Николай Буй убрал на замахе защитника и пробил под перекладину, с отскоком от нее о газон и обратно!

Под занавес поединка новичок "Эпицентра" довел счет до крупного, снова точно пробив из-за пределов шрафной площадки. В целом разгромный счет был более закономерным по такой игре, этим "Карпатам" еще учиться и учиться...

На последних минутах Буй и вовсе оформил хет-трик, помог ему в этой вышедший на замену вратарь Назар Сасс, который ошибся в передаче и позволил сопернику мяч перехватить.

Эпицентр - Карпаты 4:0 (1:0)
Голы: Бадло (42), Буй (67, 83, 88)
Эпицентр: Чернобай, Кузив В. (Червонецкий 69), Бадло В., Кривобедрий, Ничипоренко, Кузив Р. (Процик 79), Раца (Жмуйда 79), Буй, Беженар (Кицак 69), Апанчук (Морозов 85), Барбоза Да Силва.
Карпаты: Горох (Сасс 80), Калинчук, Савчук, Даниловский, Береза, Подгурский, Панчишин, Гудзинский, Мудрик (Роман 55), Шостак (Назарчук 83), Иванюк.
Удаление: Панчишин (44)

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В статье: Кубок Украины Карпаты (Львов) Эпицентр (Дунаевцы)
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Комментарии (13)
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Кююмалайнен (Київ)
30.08.2020 в 19:44
П*...ц конечно полный, ниже дна
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фрілансер (Львів)
30.08.2020 в 19:55
пацани з спортшколи грають. хай накидають, може щось навчаться, хоча про карпатівський дух треба мовчати. і заткніть писки Димінському й лисому! а шо Бєня!? требуло знати, кому клуб продавати! на сигари вистрарчило!?
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0
0
катя поливко (Lviv)
30.08.2020 в 19:43
Завжди вірні цього заслуговують.
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+2
0
фрілансер (Львів)
30.08.2020 в 19:40
Завжди вірні! Довірте лисому відповідальне завдання: м"ячі подавати й то.. з доплатою
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0
0
Lion Killer (Львів)
30.08.2020 в 19:32
Смалійчук, друже, якшо ти це читаєш. Слухай, давай граючим власником? На ворота ставай. Як тобі ідея, Га?
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+1
0
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Prideman (Lviv)
30.08.2020 в 19:29
Вітаю сусіди))) так тримати. Коли Рух програв в УПЛ у дебютному матчі Ворсклі, ви так зловтішалися. От тепер отримуйте! Хто там хотів в 1 лігу вийти з наступного сезону? Ви серйозно?)
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+3
0
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Kiticat (Lviv)
30.08.2020 в 19:20
Вітаю Епіцентр з перемогою! КаЛпати вже навіть не папорія, а пародія на пародію!
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+3
0
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Микко82 (Херсон)
30.08.2020 в 19:16
Сказати, що це ганебно - це не сказати нічого.
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+5
0
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Инспектор ( )
30.08.2020 в 19:13
Это Карпаты? Апельсина повесить
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+1
0
ratio (Дн-жинск)
30.08.2020 в 19:06
Судя по началу статьи еще пару мячиков инопланетяне забили.
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+2
0
Sandra777 (Львів)
30.08.2020 в 19:05
Смал давайте вже хватає цього цирку це все вже комарить давай відкривай карти і говори фанам що і як а то такий позор по 4 -0 вже горлі стоїть ,говори і роби як є почнуть козли давити на то є фан клуб який буде рішати
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0
0
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Prideman (Lviv)
30.08.2020 в 19:29
А що ви можете вирішити?))))
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0
-1
Конфуцій (Львів)
30.08.2020 в 19:02
Збірна консультантів відділів "сантехніка" і "вироби з металу" Епіцентру роз.бала якусь команду зі смішною емблемою. Слава Димінському! Смалійчуку слава!
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+4
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