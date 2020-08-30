Эпицентр громит львовские Карпаты в Кубке

Подопечные Игоря Бадло могли забить намного больше, но ограничились двумя мячами в ворота молодой команды Карпат. Хороший матч провел голкипер львовян.

Хозяева вынуждены были играть кубковый матч без двух лидеров - Тарас Плис и Руслан Ивашко травмированы и остались вне заявке. Зато появились с первых минут у дунаевцев весьма качественные новички. Николай Буй играл в свое время за львовский "Рух" в Первой лиге, а последним его клубом был волочиский "Агробизнес". Кстати, волочиский опыт был и у Сергея Чернобая, который защищал ворота "Эпицентра" с первых минут этого матча. Был на поле со старта и экс-форвард "Диназа" Александр Апанчук, так что усиление дунаевцев под старт во Второй лиге можно признать весьма удовлетворительным.

У подопечных Любомира Вовчука изначально не было особых шансов на проход дальше, ведь цвета львовских "Карпат" защищал необстрелянный молодняк. Старт поединка лишь подтвердил опасения - "Эпицентр" всецело завладел инициативой и за счет высокого прессинга и быстрых флангов прижал "львят" к их воротам. Тем не менее, удалось гостям в дебюте устоять, а дальше даже выровнять игру. Однако моменты все равно у хозяев возникали регулярно и лишь неточность мешала им открыть счет.

И все же "Эпицентру" удалось уйти в раздевалку, выигрывая. Причем помогла домашняя заготовка со стандарта. Розыгрыш углового с левого фланга закончился пасом на коротке на Андрея Беженара, а уже тот нацеленно навесил на голову Виталия Бадло, который расстрелял голкипера с близкого расстояния.

Орест Панчишин настолько был разочарован этим моментом, что тут же грубо сфолил, за что получил прямую красную карточку. О закономерности наказания можно судить хотя бы по тому, что Виталий Кузив, против которого фолили, изначально был готов сойти с поля. Но все же, расходившись, остался в игре и на второй тайм.

Оставшись в меньшинстве, "Карпаты" окончательно забыли об атаках и пытались хотя бы сохранить лицо, а с ним и минимальный счет. Но моменты продолжали регулярно возникать у ворот Гороха и только самоотверженная игра вратаря спасала львовян от второго гола. И все же хозяева забили, причем очень красиво. Николай Буй убрал на замахе защитника и пробил под перекладину, с отскоком от нее о газон и обратно!

Под занавес поединка новичок "Эпицентра" довел счет до крупного, снова точно пробив из-за пределов шрафной площадки. В целом разгромный счет был более закономерным по такой игре, этим "Карпатам" еще учиться и учиться...

На последних минутах Буй и вовсе оформил хет-трик, помог ему в этой вышедший на замену вратарь Назар Сасс, который ошибся в передаче и позволил сопернику мяч перехватить.

Эпицентр - Карпаты 4:0 (1:0)

Голы: Бадло (42), Буй (67, 83, 88)

Эпицентр: Чернобай, Кузив В. (Червонецкий 69), Бадло В., Кривобедрий, Ничипоренко, Кузив Р. (Процик 79), Раца (Жмуйда 79), Буй, Беженар (Кицак 69), Апанчук (Морозов 85), Барбоза Да Силва.

Карпаты: Горох (Сасс 80), Калинчук, Савчук, Даниловский, Береза, Подгурский, Панчишин, Гудзинский, Мудрик (Роман 55), Шостак (Назарчук 83), Иванюк.

Удаление: Панчишин (44)